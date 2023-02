Chi è Gianmaria, cantante rap a Sanremo 2023 con “Mostro”: X Factor, canzoni, tv

Chi è gIANMARIA, giovane rapper vicentino tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Dopo il trionfo a Sanremo Giovani, il cantante si prepara a salire per la prima volta sul palco dell’Ariston. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Gianmaria, vita privata e carriera del giovane rapper a Sanremo 2023

Si torna a parlare di gIANMARIA, un giovane cantante rap classe 2002 molto promettente nel panorama musicale che ha iniziato la sua carriera musicale usando lo pseudonimo di GiammXOXO (nome d’arte cambiato in Gianmaria nel 2020). Originario di Vicenza, il suo nome è Gianmaria Volpato. Ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica fin da quanto aveva tredici anni, Ancora studente del liceo, durante i fine settimana lavora in una pizzeria locale. Per i fan dei talent show, Gianmaria è però una vecchia conoscenza. Nella edizione del 2021, infatti, era stato selezionato per i Bootcamp di X Factor 2021 dove aveva incantato i giudici con Suicidi, il suo brano inedito. Il cantante era arrivato fino all’ultima puntata, ma si è classificato al secondo posto, dietro al cantante Baltimora.

Nel 2019, il cantante vicentino ha pubblicato due brani: Tutto o niente e Insonnia. Il 28 gennaio 2020 ha pubblicato Vuoto, che ha anticipato la pubblicazione della canzone Polvere. Successivamente ha fatto uscire il brano Farfalle e a febbraio 2021 è stato selezionato come New Challenger da AAR Records in un format live dedicato a far conoscere nuovi artisti emergenti. Altro brano recente che ha pubblicato è Mamma scusa mentre nell’estate 2021 si è esibito in diverse città italiane e il 2 luglio ha pubblicato il brano Ascolta.

Gianmaria dai Giovani al palco di Sanremo 2023 con Mostro

Gianmaria si è conquistato un posto tra i Big al Festival di Sanremo 2023 trionfando a Sanremo Giovani con il brano La città che odi. Insieme a lui altri cinque giovani artisti si esibiranno sul palco dell’Ariston: i Colla Zio, Shari, Sethu, Olly e Will. Si presenta alla kermesse con Mostro, brano scritto a quattro mani con l’aiuto di Antonio Filippelli, che tratta dei legami tra le famiglie: “L’amore per me è un po il motore di tutto. Mi sento mandato dall’amore a fare qualsiasi cosa che mi piace fare. E ciò di cui scrivo, di cui ho voglia di ascoltare, tutto ciò per cui vivo”.

Vita privata: fidanzata, social network

Si sa ancora molto poco circa la vita privata di gIANMARIA. Non è noto se il giovane cantante abbia o meno una fidanzata. Di recente Volpato ha creato una nuova pagina Instagram per pubblicizzare l’uscita di Mostro e la sua partecipazione a Sanremo, senza troppi indizi circa la sua attuale situazione sentimentale. La situazione cambierà dopo il Festival?