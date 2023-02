Da Sanremo al successo boom: chi è la cantante Giorgia Todrani

La cantante Giorgia Todrani, più comunemente chiamata Giorgia, è una cantautrice in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male”.

Chi è la cantante Giorgia Todrani

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, è una cantautrice e produttrice discografica italiana. Nata il 26 aprile 1971, la cantante ha 51 anni e ha iniziato la sua carriera proprio a partire dal palco dell’Ariston. Nata a Roma dal musicista Giulio Todrani e dalla mamma Elisa Giordano, è da sempre appassionata di canto anche grazie al lavoro del padre. Diplomata al liceo linguistico, Si è formata in età adolescenziale con il Luigi Rumbo, tenore della Cappella Sistina e, già all’età di 16 anni Giorgia fonda il suo primo gruppo: Giorgia Todrani’s Group.

La grande occasione per Giorgia, che le permette di avere una grande visibilità, arriva nel 1993, anno in cui, grazie al brano Nasceremo, vince Sanremo Giovani e guadagna la partecipazione a Sanremo nel 1994. Proprio nel 1994 la notorietà di Giorgia esplode grazie all’iconico brano E poi, anno dal quale inizierà ad avere un grandissimo successo canoro.

Canzoni

Tra le canzoni più famose di Giorgia che l’hanno lanciata verso il successo, troviamo sicuramente Nessun dolore, Come saprei, Girasole, Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, Per fare a meno di te, Tu mi porti su, Quando una stella muore, Come neve (feat. Marco Mengoni). A Sanremo 2023 si presenta in gara tra i big con il brano “Parole dette male”.

Fidanzato e figlio di Giorgia

Attualmente Giorgia è fidanzata dal 2004 con il ballerino Emanuel Lo e, insieme, hanno un figlio di nome Samuel. La cantante ha 8 anni in più del compagno, ma se all’inizio lei aveva dei dubbi per la differenza di età, poi si sono dissipati dopo che i due hanno avuto insieme il figlio Samuel.

Ex compagno

Dal 1997 al 2001, Giorgia ha avuto una relazione con il cantante Alex Baroni, che però è scomparso nel 2002, per un incidente stradale. A lui ha dedicato il brano Marzo,