Marco Mengoni, vita privata del vincitore di Sanremo 2023 lanciato da X-Factor

Marco Mengoni, vita privata del celebre cantante vincitore del Festival di Sanremo 2023 lanciato nel 2009 da X-Factor. Dopo la vittoria al Festival nel 2013, Mengoni ha fatto il bis nel 2023 con Due vite. Cosa sappiamo della vita sentimentale dell’artista?

Chi è Marco Mengoni, vita privata del cantante vincitore di Sanremo 2023

Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, il 25 dicembre 1988, Marco Mengoni, 34 anni, è uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni. La vittoria nel 2009 della terza edizione di X-Factor lo ha lanciato verso il successo, dando inizio ad una carriera che lo porta a pubblicare ben 11 album in studio e a vincere numerosi riconoscimenti. Ciononostante, è ancora molto ostico trovare informazioni sulla sua vita privata. Il cantante, infatti, è molto riservato e non lascia scappare troppi dettagli circa la sua famiglia e la sua vita amorosa.

Come spiegato da lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera, l’artista non vuole che la sua vita pubblica danneggi le persone a lui care: “Mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Con l’inizio della sua carriera artistica, Mengoni si è trasferito a Milano, ma non è noto se sia fidanzato o meno. Un’indiscrezione di Dagospia nel 2017 parlava di un suo possibile partner, la cui identità non è stata scoperta: “L’eclettico cantante non fa ormai più mistero della sua nuova vita di coppia. Durante gli eventi meneghini è infatti sempre accompagnato dalla persona che ha occupato un posto speciale nel suo cuore. Chi sarà mai? A saperlo…”.

Mengoni vincitore di Sanremo 2023, il bis dopo il trionfo del 2013

Marco Mengoni ha vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo nel 2023. Il noto cantante ha trionfato sugli altri 27 partecipanti dell’ultima edizione della più importante kermesse musicale italiana con la sua Due vite. Prima di salire sul palco dell’Ariston Mengoni era stato molto vago sul significato del suo brano: “Potrei dirvi che due le ho già vissute, forse sto entrando nella terza. Un brano da ascoltare in una giornata uggiosa, mentre state raggiungendo qualcuno a cui tenete. Vi metterete a cantare il ritornello mentre cade la pioggia, che lava anche un po’ i pensieri negativi“.

Non è stato il debutto a Sanremo per Mengoni, che ha già avuto occasione di partecipare in due occasioni. La prima nel 2010, come premio ulteriore per la sua vittoria ad X-Factor. Mengoni porta il brano Credimi ancora, che ottiene il terzo posto e ottiene un disco di platino nel 2011. Nel 2013 torna all’Ariston e stavolta ottiene il suo primo trionfo: il suo brano L’essenziale si aggiudica la kermesse conquistando pubblico e critica.