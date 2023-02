Sanremo 2023, giANMARIA: “Ho cambiato qualche parola per l’emozione”

Il festival della musica italiana sta regalando grandi emozioni, tra artisti affermati e cantanti alle prime armi. Fra ospiti di eccellenza e co-conduttrici che raccontano qualcosa di loro stesse. Tra le sorprese di Sanremo 2023 c’è giANMARIA, giovanissimo cantante scoperto grazie a X Factor e concorrente di questa edizione.

Un vero e proprio trampolino di lancio per il giovane vicentino classe ’02.

giANMARIA racconta Sanremo 2023

Nonostante Sanremo 2023 non sia ancora terminato, giANMARIA ha raccontato le sue emozioni grazie ad un’intervista durante la diretta su Instagram di FanPage.it. Il giovane cantante ha confessato di essere interessato al suo percorso di crescita piuttosto che alla vittoria. Per lui si tratta di uno step importantissimo per maturare e farsi conoscere.

L’artista 19enne ha confessato di aver anche cambiato alcune parole a causa della forte emozione che stava provando in quel momento. Il singolo che ha presentato – dal titolo Mostro – ha comunque riscosso buoni feedback, dimostrando le qualità di Gianmaria.

Ospite della diretta, ha così parlato del suo debutto sul teatro Ariston:

“È un palco molto particolare e mi fa sentire accolto. Quando sto cantando sento di essere al posto giusto nel momento giusto, mi dà una spinta emotiva fortissima, sono me stesso al 100%. Sono arrivato qua pensando che sarei stato male pensando di essere alla fine della classifica, invece non è cosi. Sono fiero e contento mio lavoro. Mostro è un pezzo che difenderei da qualsiasi cosa, un piano-voce scritto da me, un flusso di coscienza personalissimo. Per me sta andando da Dio”.

Ha poi voluto precisare che non gli interessa la classifica e che si ritiene soddisfatto del suo lavoro.

Il duetto con Manuel Agnelli

In occasione della terza serata, giANMARIA si è esibito con Manuel Agnelli, giudice che ha conosciuto a X Factor e che ha apprezzato per la sua umanità.

Considerato – da lui – una delle migliori rockstar in assoluto. Questo ha riempito di orgoglio e gioia il giovanissimo artista che ha, davanti a sé, una carriera ricca di soddisfazioni.