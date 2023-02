Ariete, chi è la cantante da X-Factor al palco di Sanremo 2023: vita privata, canzoni, fidanzata

Chi è Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, cantante originaria di Anzio (paese in provincia di Roma). Appassionata di musica fin da quando era giovanissima sarà una dei 28 concorrenti del Festival di Sanremo 2023. Il suo genere musicale è apostrofato dagli addetti ai lavori come Bedroom Pop. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Ariete, vita privata e carriera della giovane cantante esplosa ad X-Factor

Ariete, classe 2002, avrà 21 anni il prossimo 27 marzo ed è una giovane cantante italiana in ascesa. Il suo nome d’arte deriva dal suo segno zodiacale dell’Ariete. Da quando aveva otto anni ha iniziato a familiarizzare con il pianoforte per poi avvicinarsi anche a strumenti come la chitarra. A 17 anni ha partecipato per la prima volta a X-Factor 2019 che è diventato, come per tanti altri cantanti, il suo trampolino di lancio. La ragazza non è risultata vincitrice ma da lì in avanti ha iniziato a sfondare nelle radio. Uno dei suoi ultimi successi è l’aver firmato L’ultima notte, colonna sonora ufficiale dello spot televisivo del Cornetto Algida 2021. La stessa canzone è stata usata su Netflix per la serie tv di successo Summertime. Il singolo del suo debutto è Quel Bar ma altre sue canzoni di successo sono Tatuaggi, 18 anni, Non ascoltare, Diecimila voci, Pillole.

Ariete al debutto a Sanremo nel 2023 con Mare di guai

Ariete è pronta a fare il suo debutto all’Ariston al Festival di Sanremo 2023. La giovane autrice romana è infatti una dei 28 artisti in gara per l’annuale kermesse musicale italiana. La cantante porta il brano Mare di guai, scritto con la collaborazione di Calcutta. La canzone è dedicata a una ragazza, un amore che diventa anche un reciproco sostegno. Nella scrittura c’è la mano anche di un altro cantante come Calcutta: “Mi ero appena lasciata. Ho avuto la visione angosciosa di una vasca piena di squali. Se ci buttiamo in due le cose possono funzionare meglio”. A Today, l’artista ha detto: “Parlo di amore e speranza, di una quotidianità che appartiene a tutti alla fine di una relazione”.

View this post on Instagram A post shared by ARIETE (@iosonoariete)

Vita privata: fidanzata, fratello transgender

Ariete è dichiaratamente bisessuale: la sua sessualità è spesso un tema portante delle sue canzoni. Di recente ha confessato di avere una fidanzata di cui però non ha mai rivelato il nome. “Parlo al femminile nelle mie canzoni – ha infatti detto in un’intervista a Cosmopolitan – “Mi piacciono le ragazze. Io canto di me e non voglio cambiare la realtà. Il mio progetto è nato con trasparenza e morirà così, se mai dovrà morire. Questa sono io, se tu mi ascolti e ti sta bene che mi piaccia una certa roba, daje, continuami ad ascoltare. Se non ti sta bene, puoi dedicarti ad altri artisti”. Non è noto ad oggi se questa relazione sia ancora in corso: che Mare di guai si riferisca a lei?

La giovane cantautrice ha anche un fratello, Gianmarco, apertamente transgender. In un’intervista a Vanity Fair la cantante rivela che ha fatto un percorso molto trasparente riuscendo ad aprirsi anche con i genitori. “Mio fratello Gianmarco lo stimo, è la persona più onesta che conosco – ha commentato – e ha iniziato il suo percorso da piccolo e ne ha parlato subito coi miei, che lo stanno accompagnando nella transizione. Ha un nuovo nome, sta bene e a scuola è stato accolto con tenerezza. Tutti tranquilli. A parte qualche parente più tradizionalista che ancora non sa nulla”.