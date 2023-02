Leo Gassmann, chi è il cantautore figlio di Alessandro: altezza, Sanremo 2023, fidanzata, Iene

Chi è Leo Gassmann, giovane cantautore figlio di Alessandro Gassmann. Nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo per la sezione Nuove proposte con Vai bene così. Nel 2023 torna all’Ariston tra i Big con Terzo Cuore. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua vita e carriera. Quanto è alto? Chi è la sua fidanzata?

Chi è Leo Gassmann, cantante figlio di Alessandro Gassmann: vita e carriera

Leo Gassmann, nato a Roma il 22 novembre 1998, è un giovane cantautore italiano, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Amante della musica già in tenera età, comincia a suonare la chitarra classica a sette anni ed entra nel conservatorio di Santa Cecilia a nove. In seguito si lascia alle spalle la musica classica per dedicarsi al canto. Nel 2018 acquista un certo grado di fama televisiva grazie alla sua partecipazione ad X-Factor. Leo Gassmann riesce ad arrivare sino in semifinale, grazie al suo singolo Piume, chiudendo la competizione al quinto posto. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte, conquistando il pubblico dell’Ariston con il brano Vai bene così. Il brano gli vale la vittoria nella categoria e lo aiuta a promuovere la pubblicazione del suo primo album in studio, Strike. Nel 2022 pubblica un nuovo singolo, La mia libertà.

Leo alle Iene: “Noi giovani non chiediamo molto, vogliamo solo abbattere i muri”

Nel 2022 Leo Gassmann ha recitato un lungo monologo a Le Iene, in cui parla dell’impatto della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina sulle generazioni più giovani. “Noi ragazzi non chiediamo molto.” -dichiara il cantautore- “Vorremmo solo abbattere quei muri che ci impediscono di sentirci fratelli e sorelle su questo pianeta che ha bisogno di amore. Ci siamo accorti che quei muri sono più alti di quanto ci avevano promesso. Noi che abbiamo 20 anni abbiamo il dovere di reagire, né i cittadini russi né quelli ucraini sono i nostri nemici”.

Leo Gassmann torna a Sanremo nel 2023 con Terzo Cuore

Leo Gassman è pronto a tornare all’Ariston, stavolta tra i Big. Il giovane cantante sarà uno dei 28 artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Gassmann porta un nuovo pezzo, Terzo Cuore, scritto da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. L’artista ha raccontato ai media qualche dettagli sul brano: “Terzo cuore parla del cuore di scorta che ognuno ha e che prende vita nel momento in cui incontriamo qualcuno di speciale che cambia la nostra esistenza. È un brano che parla d’amore, ma credo in un’ottica diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Lascia presagire un amore eterno che non finisce e non finirà mai”

Vita privata: altezza, fidanzata, curiosità

Leo Gassmann è alto un metro e ottanta, è un grande appassionato di sport e tifoso della Roma. È molto amico del rapper Anastasio, conosciuto durante la sua esperienza ad X-Factor. Per quanto riguarda l’amore, le notizie sono poche e molto vaghe. Il cantautore non è infatti solito condividere molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Lo scorso febbraio, alcuni fotografi lo hanno beccato in un parco al fianco di una bella ragazza di nome Anna. Secondo alcuni giornali di gossip, nel 2020 Leo si sarebbe stato legato sentimentalmente ad Enula Bareggi, cantante nella scuderia di Amici 2020. Nessuno dei due musicisti ha confermato o smentito la notizia e non è chiaro se i due abbiano continuato a frequentarsi.