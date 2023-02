Chi è Mara Sattei, ex Amici e X-Factor a Sanremo 2023: canzoni, fratello, “La Dolce Vita”

Chi è Mara Sattei, giovane cantante emergente tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2023. Ha trovato molta notorietà la scorsa estate cantando il tormentone “La dolce vita” assieme a Fedez e Tananai. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e carriera.

Chi è Mara Sattei, vita privata e carriera della cantante ex Amici e X-Factor

Matta Sattei, vero nome Sara Mattei, è nata a Roma il 28 aprile 1995. Fin da bambina la madre, che era una cantante gospel, le trasmette la passione per la musica motivo per cui inizia a studiare canto e pianoforte. Per quanto riguarda il suo nome d’arte Mara, in un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha rivelato che “Mara Sattei nasce da un gioco di parole fatto su Facebook anni fa perché volevo creare un profilo privato, dove aggiungere solo gli amici stretti. Alcuni di loro hanno iniziato a chiamarmi Mara per scherzo”.

La giovane cantante ha anche un fratello, David, meglio noto al pubblico come thasup o Tha Supreme. Con lui ha provato a collaborare anche a dei progetti musicali e in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che “uno dei primissimo regalo che ho avuto è stato un microfono giocattolo, la musica ha sempre fatto parte di me”. Il suo esordio avvenne su YouTube nel 2008, a 15 anni, quando si esibiva in brani di Drake. Nel 2014 prende parte ad Amici, programma di Maria De Filippi, per tentare di dare una svolta alla sua carriera. La ragazza arriva al serale, ma viene eliminata alla seconda puntata. Nel 2020 ci riprova ad X Factor, dove si esibisce il brano Altalene.

Nel 2021 esce il suo primo album intitolato Universo. Quattordici canzoni dove non mancano duetti inediti con celebri artisti, dal fratello Tha Supreme, passando per Carl Brave e Giorgia. Assieme a Fedez e Tananai, nel maggio 2022, ha lanciato il tormentone estivo “La dolce vita”, che ad oggi conta oltre 69 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ha poi accompagnato il noto rapper milanese al concerto di beneficienza “LoveMi”, promosso anche da J-Ax.

Mara Sattei pronta all’esordio al Festival di Sanremo 2023 con Duemilaminuti

L’ascesa di Mara Sattei continua con il suo debutto sul palco dell’Ariston. Nel 2023 la giovane cantante è una dei 28 artisti partecipanti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Mara porterà una nuova canzone d’amore, Duemilaminuti, scritto dal frontman dei Maneskin Damiano David, dal tastierista Enrico Brun e da suo fratello. L’artista ha alzato un alone di mistero sul significato del pezzo: “La mia canzone parla di un amore che però scoprirete sul palco. Non voglio aggiungere troppi dettagli. Però è un brano d’amore”.