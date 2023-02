Chi è Tananai, cantante milanese a Sanremo 2023: vita privata, fidanzata, Abissale

Chi è Tananai, cantante milanese lanciato da Sesso Occasionale pronto al bis al Festival di Sanremo 2023. Dopo il successo di pubblico ottenuto grazie alla sua partecipazione nel 2022, l’artista 27enne è pronto a tornare all’Ariston. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Tananai, vita privata e carriera del cantante milanese

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è nato nel 1995 a Cologno Monzese. Appassionato di musica fin da bambino, ha attirato i primi riflettori su di sé grazie al progetto elettronico Not for Us, che lo ha lanciato nel mondo dell’indie. Solo successivamente ha adottato il nome d’arte, che è in realtà il nomignolo che gli aveva affibbiato il nonno da bambino, dedicandosi alla scrittura di testi in italiano.

Nel 2019 Tananai ha dunque inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati. Tra i suoi pezzi più apprezzati ci sono sicuramente Ichnusa, che parla di una storia d’amore finita, e Maleducazione, un pezzo inserito nella selezione Scuola Indie da Spotify. Nel 2021, inoltre, il cantante di Cologno Monzese è riuscito a entrare nel nuovo album di Fedez, con un duetto nel brano Le madri degli altri. Nel settembre 2021 ha fatto uscire il nuovo singolo “Esagerata“.

La carriera di Tananai spicca il volo soprattutto dopo la fama ottenuta al Festival di Sanremo. Nel maggio 2022 ha annunciato l’uscita dl singolo estivo “La dolce vita”, cantato assieme a Fedez e Mara Sattei, che si rivela un vero e proprio tormentone. Ad ottobre pubblica un nuovo singolo, Abissale, tratto dal suo primo album sotto il suo attuale nome d’arte, Rave, eclissi.

Tananai a Sanremo nel 2022 e nel 2023

Nel 2021 Tananai ha avuto modo di esibirsi come finalista a Sanremo Giovani, un palcoscenico prestigioso per ogni artista e trampolino di lancio per molti cantanti. Dopo aver vinto Sanremo Giovani, si è esibito anche sul palco di Sanremo 2022 tra i big con il brano “Sesso occasionale” classificandosi all’ultimo posto della classifica. Durante la serata cover ha duettato con Rosa Chemical per rendere omaggio alla grandissima Raffaella Carrà, venuta a mancare nel 2021. Nonostante il suo piazzamento in 25esima e ultima posizione alla kermesse, Sesso Occasionale diventa il pezzo che trascina Tananai al successo. Nel 2023 viene selezionato tra i 28 partecipanti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, stavolta senza la trafila di Sanremo Giovani. L’artista milanese porta sul palco un nuovo brano, Tango.

Vita privata: chi è la fidanzata

Tananai, nella terza serata del Festival di Sanremo, ha rivelò di essere fidanzato: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato.”. L’identità della sua ragazza rimase ignota ma, a quanto sembra, non faceva parte del mondo dello spettacolo. Anche per questo motivo preferì tenere segreta la sua identità.

La notorietà in ascesa di Tananai, tuttavia, ha attirato molta attenzione mediatica sulla sua vita privata. Alla fine il nome della sua ragazza è sbucato fuori: si tratta di Sara Marino, giovane studentessa di architettura al Politecnico di Milano. I due si sono conosciuti nell’estate del 2020 e stanno insieme da allora.