Terzo cuore di Leo Gassmann: testo e significato della canzone a Sanremo 2023

Terzo cuore di Leo Gassmann è il brano in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista è tra i 28 big che partecipano alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Ecco il testo e il significato del brano.

Terzo cuore di Leo Gassmann: testo

Leo Gassmann è il giovane artista che partecipa tra i big del Festival di Sanremo 2023. Il figlio dell’attore Alessandro Gassmann porta sul palco dell’Ariston il brano dal titolo Terzo cuore. Ecco il testo della canzone:

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Penso di avere talento

Per trasformar le sfide in sfighe ormai

Non so più cosa sento, no

E guardo solamente serie crime

Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male

Si però è una bugia perché spesso le cose succedono e amen

Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che non ti abbandono

Sei il mio terzo cuore

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Il significato della canzone a Sanremo 2023

“Terzo cuore parla del cuore di scorta che ognuno ha e che prende vita nel momento in cui incontriamo qualcuno di speciale che cambia la nostra esistenza. È un brano che parla d’amore, ma credo in un’ottica diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Lascia presagire un amore eterno che non finisce e non finirà mai” ha raccontato Gassmann.