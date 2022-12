Mr Rain, chi è il rapper tra i Big di Sanremo 2023: canzoni, fidanzata, sorelle

Chi è Mr Rain, rapper bresciano in ascesa tra i cantanti in gara a Sanremo 2023: tutto sull'artista, dalle canzoni più note alla sua famiglia.

Chi è Mr Rain, carriera e vita privata del rapper tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Già sul palco dell’Ariston nel 2022 durante la serata cover, si è fatto conoscere grazie ai singoli Carillon e Fiori di Chernobyl.

Chi è Mr Rain: vita privata, canzoni e carriera del rapper in gara a Sanremo 2023

Nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991, Mattia Balardi, in arte Mr Rain, ha 31 anni ed è un noto rapper italiano in gara tra i Big per il Festival di Sanremo 2023.

Cresce con la musica di Eminem, del quale è un grandissimo fan. Si lancia nel mondo dell’hip-hop nel 2011 con il mixtape Time 2 Eat. Due anni dopo si fa notare alle selezioni per X Factor, ma decide di non partecipare al talent show pur avendole superate. L’artista si è infatti detto contrario a questo tipo di trasmissioni, colpevoli di soffocare i talenti imponendo loro stili e comportamenti. Il suo primo album, Memories, è totalmente autoprodotto.

Viene pubblicato nel 2015 e trainato dal singolo Carillon, che diventa un vero e proprio successo nazionale e conquista un doppio disco di platino nel 2018. Nel 2016 fa di nuovo centro con Supereroe, che conquista il disco d’oro.

Negli anni successivi pubblica altri due album, Petrichor nel 2021 e Fragile nel 2022, oltre a molti altri singoli di successo. Spicca soprattutto Fiori di Chernobyl, nel 2020, che ottiene il secondo posto nella Top Singoli e oltre 43 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2023 sarà uno degli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Per lui non è la prima volta sul palco dell’Ariston: nell’edizione 2022 si è esibito durante la serata delle cover, cantando Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Highsnob e Hu.

Vita privata: fidanzata, famiglia, sorelle

Si sa molto poco circa la vita privata di Mr Rain, molto geloso della sua sfera personale. Per questo motivo, al momento, non vi sono informazioni su una sua possibile fidanzata.

Si hanno più informazioni per quanto riguarda la sua famiglia. Ha ben tre sorelle alle quali è legatissimo e ha un rapporto meraviglioso con sua madre, fonte della sua passione per la musica e sua prima grande fan.

In passato le riviste di gossip l’hanno associato alla conduttrice e modella Elisabetta Gregoraci, ma pare che si sia trattato di un semplice flirt. Dopo i primi articoli al riguardo di Novella 2000, infatti, i due non sono mai stati avvistati insieme.

Lo stesso rapper ha poi smentito le voci, nate da un malinteso creato dal Grande Fratello Vip: “Ricordo che ero in studio e mi ha chiamato mia mamma, urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!’. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”.