Levante, chi è la cantautrice siciliana a Sanremo 2023: vita privata, fidanzato, figlia

Chi è Levante, cantante e scrittrice siciliana tra i 28 partecipanti al Festival di Sanremo 2023. Già sul palco dell’Ariston nel 2020 con Tikibombom, l’artista di Caltagirone è alla sua seconda partecipazione alla kermesse. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Levante, vita privata e carriera della cantante siciliana

Nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 23 maggio 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, ha 35 anni ed è una nota cantautrice pop rock italiana. A 14 anni, dopo la morte del padre, si trasferisce a Torino insieme a sua madre e ai suoi fratelli. Qualche anno dopo firma il suo primo contratto discografico con le etichette A&A Recordings Publishing e Atollo Records, con le quali pubblica il suo primo singolo, Troppodiva. In seguito si sposta nel Regno Unito, a Leeds, e cambia etichetta, firmando per la INRI, con la quale nel 2013 incide il suo primo successo, Alfonso, che conquista il disco d’oro in quattro anni.

Negli anni successivi Levante comincia a farsi strada nel mondo della musica. Apre i concerti di Max Gazzè nel suo Sotto casa Tour e pubblica il suo primo album, Manuale Distruzione, premiato dall’Academy Medimex in quanto Miglior Opera Prima. Negli anni successivi pubblica altri tre album, dai quali vengono estratti diversi singoli molto apprezzati tra cui Ciao per sempre, Non me ne frega niente, Lo stretto necessario e Abbi cura di te.In parallelo porta avanti anche una carriera da scrittrice: firma i romanzi Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente. La cantante si tiene in contatto con il suo pubblico attraverso la sua pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 930mila follower.

Levante ha avuto anche alcuni ruoli in tv, tra cui quello di giudice a X-Factor 2018, esperienza che l’ha portata a scontrarsi duramente con Fedez. La cantante ha criticato i “giudizi da bar” del rapper che ha poi risposto: “Io dico: perché recitare la parte della buonista che fa fatica ad esprimere delle critiche al tavolo dei giudici, quando poi fuori dalla gara uno deve fare le facce schifate perché sente un ragazzo di 19 anni cantare? Anche no, è un po’ poco rispettoso”.

Levante sul palco di Sanremo 2023 con Vivo

Levante è una degli artisti in gara per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Non è la prima volta sul palco dell’Ariston per la cantautrice siciliana: nel 2020 partecipò alla kermesse con il brano Tikibombom, ottenendo il dodicesimo posto. L’artista si presenta al Festival con un nuovo brano Vivo, un piccolo assaggio del suo quinto album in uscita a breve, Opera futura.

Vita privata: fidanzato, figlia

Levante è stata sposata con Simone Cogo, noto al pubblico con lo pseudonimo Sir Bob Cornelius Rifo, musicista e frontman dei The Bloody Beetroots. I due convolano a nozze nel 2015 e annunciano la separazione nel 2017. In seguito ha una relazione con il collega Diodato, che si chiude in un’altra sofferto addio. Claudia ritrova l’amore poco tempo dopo nell’avvocato siciliano Pietro Palumbo.

Nel 2022 dal loro amore nasce una figlia: negli ultimi mesi Levante ha spesso parlato delle difficoltà successive alla gravidanza, come la depressione post-parto. “Il periodo che segue il parto è molto complicato per noi donne.” -ha spiegato la cantante a L’Espresso– “Non puoi essere triste perché hai avuto la fortuna di dare la vita. Eppure devi fare i conti con un corpo che non è più tuo. Che è diventato casa”. L’artista lotta in prima linea perché si superi lo stigma verso questa condizione: “È ancora un tabù. Come se il senso di colpa prevalesse sul dolore“.