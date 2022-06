Elezioni comunali a Oristano 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Oristano 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Oristano, dove si sono presentati quattro candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Tra i partiti presenti per queste elezioni non figura il Movimento 5 Stelle mentre il sindaco uscente, pur se poteva, non si è presentato per un secondo mandato.

Elezioni comunali a Oristano 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Oristano

Oristano 2022: i candidati

Alle elezioni comunali di Oristano 2022, ci sono quattro candidati che si presentano per concorrere alla carica di primo cittadino. Ecco in dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati:

Sergio Locci è appoggiato da Aristanis per costruire il nostro futuro

è appoggiato da Aristanis per costruire il nostro futuro Filippo Murgia è appoggiato da Oristano identità e tradizione

è appoggiato da Oristano identità e tradizione Efisia Sanna è appoggiata da Partito democratico, Partito socialista italiano, Movimento Oristano, Sinistra futura per Oristano, Per Efisio Sanna sindaco, Oristano demcoratica e possibile

è appoggiata da Partito democratico, Partito socialista italiano, Movimento Oristano, Sinistra futura per Oristano, Per Efisio Sanna sindaco, Oristano demcoratica e possibile Massimiliano Sanna è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito sardo d’azione, Oristano al centro-Udc, Sardegna 20venti, Popolari europei autonomisti sardi

