Elezioni comunali a Gorizia 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali Gorizia 2022, affluenza alle urne. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative che avranno luogo domenica 12 giugno in oltre 900 comuni italiani. Ecco i dati in diretta dell’affluenza a Gorizia. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Gorizia 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di Gorizia sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino.

L’attuale sindaco Rodolfo Ziberna sfida altri sei candidati nella sua corsa al suo secondo mandato alla guida del capoluogo friulano. TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Gorizia 2022: i candidati

I candidati alla posizione di sindaco di Gorizia per le elezioni amministrative 2022 sono sette. Dopo il suo primo mandato Rodolfo Ziberna, candidato del centrodestra, si prepara a correre per il bis.

Ha il sostegno di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia e Lista Ziberna. Il centrosinistra supporta invece la candidatura di Laura Fasiolo, ex componente Commissione Regionale per le Pari Opportunità del Friuli-Venezia Giulia. Ha il sostegno del PD, del M5S e di diverse liste civiche. Il partito Azione corre da solo, sostenendo il giornalista Antonio Devetag. Chiudono il pool di candidati l’indipendente Pierpaolo Martina, l’ex leghista Franco Zotti e i No Green Pass Mario De Marco e Serenella Ferrari.