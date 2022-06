Elezioni comunali Belluno 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali Belluno 2022, affluenza alle urne. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative che avranno luogo domenica 12 giugno in oltre 900 comuni italiani. Ecco i dati in diretta dell’affluenza a Belluno. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Belluno 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di Belluno sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino.

I bellunesi dovranno scegliere il successore di Jacopo Massaro tra i tre candidati in gara. TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Belluno 2022: i candidati

Dopo due amministrazioni consecutive guidate dal candidato civico di sinistra Jacopo Massaro, Belluno si prepara a scegliere un nuovo primo cittadino. Sono tre i candidati in campo alle elezioni amministrative 2022.

Per il centrodestra, con il sostegno di Lega e Fratelli D’Italia, corre Oscar De Pellegrin, pluricampione paraolimpico di carabina e tiro con l’arco. Il Partito Democratico sostiene invece Giuseppe Vignato, con il supporto delle liste Belluno D+, InMovimento e Valore comune. Le liste civiche Belluno bene comune e Insieme per Belluno hanno scelto invece di presentarsi alle elezioni con l’attuale vicesindaco, Lucia Olivotto.

