Elezioni comunali Pistoia 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali, Pistoia 2022: i risultati. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella della città di Pistoia. Sono otto gli aspiranti sindaco del capoluogo toscano incluso l’attuale sindaco Alessandro Tamasi, che insegue il suo secondo mandato. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Pistoia in tempo reale.

Pistoia 2022: i candidati

I cittadini di Pistoia dovranno scegliere se riconfermare l’attuale primo cittadino o eleggere uno degli altri sette candidati. Alessandro Tamasi è stato il primo sindaco di centrodestra della storia di Pistoia dal dopoguerra. Il politico di Fratelli d’Italia insegue il suo secondo mandato ed è sostenuto anche da Lega e Forza Italia.

Il PD e il M5S schierano invece Federica Fratoni, nel tentativo di riconquistare Pistoia per il centrosinistra. Il partito Azione corre in solitaria con Iacopo Vepignani. La sinistra progressista sostiene invece la candidatura di Francesco Branchetti, mentre il Partito Comunista si presenta con Roberto Bardi. Chiudono il gruppo di candidati Samuela Breschi, per la lista civica Onda Etica, e le antivacciniste Carla Breschi di Italexit e Alessia Balia del Movimento 3V.