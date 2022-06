Elezioni comunali a Lodi 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Lodi 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Lodi, dove si sono presentati sette candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città.

Elezioni comunali a Lodi 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Lodi.

Lodi 2022: i candidati

Per le elezioni comunali del comune di Lodi, ci sono cinque candidati alla poltrona di sindaco che affronteranno il prossimo 12 giugno. Vengono segnalati i i candidati civici come il giovane Lorenzo Bruno per Loding e dell’imprenditore Fulvio Curioni per Democrazia e Sussidiarietà. Ecco nel dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati:

Lorenzo Bruno appoggiato dalla lista Loding

appoggiato dalla lista Loding Stefano Buzzi appoggiato da Italexit

appoggiato da Italexit Sara Casanova appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Il broletto con Magi, Sara Casanova sindaco, Alleanza agroverde per Lodi, Giovani protagonisti, Al centro per Lodi

appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Il broletto con Magi, Sara Casanova sindaco, Alleanza agroverde per Lodi, Giovani protagonisti, Al centro per Lodi Fulvio Curioni è appoggiato da Democrazia e Sussidiarietà

è appoggiato da Democrazia e Sussidiarietà Andrea Furegato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Per Lodi, 110&Lodi, Furegato sindaco, Lodi al centro, Lodi civica milanesi, Lodi comune solidali

