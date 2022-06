Referendum giustizia 12 giugno 2022: quorum e affluenza in tempo reale

Referendum giustizia 12 giugno 2022: quorum e affluenza dei cittadini che si recano alle urne per esprimere la loro preferenza

Referendum giustizia 12 giugno 2022: il quorum necessario e in tempo reale per conoscere quanti italiani si recano alle urne per esprimersi sui quesiti proposti. Allo steso tempo anche l’affluenza che si registra nella fascia temporale che va dalle 7 alle 23. TrueNews seguirà ciò che accade nella giornata di domenica.

Referendum giustizia 12 giugno 2022: quorum

Un referendum ricordiamo essere valido solo se raggiunge il quorum della maggioranza assoluta, che corrisponde al 50% + 1 dei votanti.

Questo numero è il cosiddetto “quorum”, che indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida. Il termine deriva dal latino quorum (dei quali), sottintendendo la frase suffissale è necessaria la presenza o il voto. È previsto nei casi in cui si voglia evitare che un’esigua minoranza di elettori possa prendere decisioni riguardanti l’intera collettività.

Di conseguenza per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno.

Affluenza in tempo reale

TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta l’affluenza dei cittadini che si recano alle urne per esprimersi sul referendum della giustizia.

