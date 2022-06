Elezioni comunali ad Alessandria 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali ad Alessandria 2022, affluenza alle urne: su TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno in diretta le elezioni e i dati

Elezioni comunali ad Alessandria 2022, affluenza alle urne: non ci dovrebbero essere sorprese significative in base agli ultimi sondaggi nel capoluogo piemontese. Ecco tutte le informazioni sulle elezioni comunali che si svolgeranno ad Alessandria 2022 e sull’affluenza.

Elezioni comunali Alessandria 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di Alessandria sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino.

Stando ai sondaggi, il risultato non dovrebbe essere una sorpresa. Tuttavia, TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne.

Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Alessandria 2022: i candidati

Cuttica di Revigliasca è senz’altro in vantaggio sui concorrenti diretti secondo gli ultimi sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale. E’ il candidato più noto (è conosciuto dal 82% degli intervistati, contro il 57% di Barosini) ed il più gradito (con un voto di 6,35 rispetto al 6,15 di Abonante) tra gli sfidanti per la carica di Sindaco.

Tra i politici del Centro Destra ottiene un eccellente risultato Cherima Fteita. L’Assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City e alle Politiche Giovanili cresce significativamente rispetto alla rilevazione di 6 mesi fa, guadagnando oltre sei punti di popolarità, ora attestata al 29% dai cittadini (è al secondo posto in termini di notorietà dietro solo a Davide Buzzi Langhi al 30,5%). Cherima Fteita è anche la più gradita tra i non candidati sindaco (6,02 vs 5,7 della Straneo) e vanta un ottimo profilo di percezione.

Le vengono riconosciute la capacità di creare un buon rapporto con i cittadini di Alessandria e la concretezza.

Poi, ci sono i politici del Centro Sinistra. Il Partito democratico ha scelto il consigliere comunale Giorgio Abonante per guidare la coalizione con il Movimento 5 stelle. L’asse giallorosso non è piaciuto ad Azione, con i calendiani che così sosterranno la candidatura di Giovanni Barosini.

