Elezioni comunali a Palermo 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Palermo 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Palermo in Sicilia, dove si sono presentati sei candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Ecco i risultati delle elezioni comunali di Palermo 2022 che viene considerato un mini-test politico sia per la Sicilia sia a livello nazionale

Elezioni comunali a Palermo 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Palermo.

Palermo 2022: i candidati

A concorrere come primo cittadino ci sono sei candidati sindaci nella città di Palermo. I cittadini siciliani sono chiamati a scegliere il successore del sindaco uscente Leoluca Orlando.

Franco Miceli è sostenuto da quattro liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica Ecologista l’Unità per Palermo e Progetto Palermo.

Roberto Lagalla è sostenuto da nove liste: Prima l'Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lavoriamo per Palermo, Alleanza per Palermo, Noi con l'Italia, Moderati per Lagalla sindaco e Udc.

Fabrizio Ferrandelli è sostenuto da tre liste: Più Europa-Azione, E tu splendi Palermo e Rompi il sistema.

Rita Barbera è sostenuta da due liste: Rita Barbera sindaca e Potere al Popolo.

Ciro Lomonte è sostenuto dalla lista Ciro Lomonte Sindaco, nata dal sostegno dei tre partiti Siciliani Liberi, Il Popolo della Famiglia e Con Paragone Palermo non molla mai.

Francesca Donato è candidata a sindaco di Palermo con il sostegno della lista "Rinascita Palermo".

