Elezioni comunali a Cuneo 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali a Cuneo 2022, affluenza alle urne: TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati

Elezioni comunali a Cuneo 2022, affluenza: domenica 12 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni come nella città piemontese. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali in merito alle elezioni comunali a Cuneo.

Elezioni comunali Cuneo 2022, affluenza: dati in diretta domenica 12 giugno

Cuneo è sicuramente una delle città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto. Sarà interessante capire e conoscere come andrà a finire la lotta tra i candidati a sindaco e anche TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne.

Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Cuneo 2022: i candidati

Nella città di Cuneo si sono presentati diversi candidati che concorreranno alla carica di primo cittadino. Sono sette e soprattutto c’è un centrosinistra che si è diviso. Ecco nel dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati:

Il Partito democratico ha scelto di appoggiare per la candidatura la ex senatrice Patrizia Manassero .

. Silvia Cina per il Movimento 5Stelle.

per il Movimento 5Stelle. Franco Civallero per il centrodestra con quattro liste Forza Italia-Udc insieme, Fratelli d’Italia, Lega e la lista SìAmo Cuneo Civallero Sindaco

per il centrodestra con quattro liste Forza Italia-Udc insieme, Fratelli d’Italia, Lega e la lista SìAmo Cuneo Civallero Sindaco Giancarlo Boselli con i suoi “Indipendenti”

con i suoi “Indipendenti” Juan Carlos Cid Esposito del Movimento 3V “Vaccini Vogliamo Verità”

del Movimento 3V “Vaccini Vogliamo Verità” Giuseppe Lauria e le sue sei liste Progetto Cuneo, Cuneo per Cuneo, Cuneo per la Costituzione, ItalExit, Popolo della Famiglia, Io Apro Rinascimento Vittorio Sgarbi

e le sue sei liste Progetto Cuneo, Cuneo per Cuneo, Cuneo per la Costituzione, ItalExit, Popolo della Famiglia, Io Apro Rinascimento Vittorio Sgarbi Luciana Toselli con le tre liste Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia e Idea Cuneo.

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali 12 giugno 2022, città al voto: affluenza e risultati in diretta