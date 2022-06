Elezioni comunali a L’Aquila 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a L'Aquila 2022, risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta lo spoglio

Elezioni comunali a L’Aquila 2022, risultati: sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città de L’Aquila è sotto osservazione per importanza e i cittadini dovranno decidere tra i quattro politici in corsa sarà il nuovo primo cittadino.

Elezioni comunali a L’Aquila 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio de L’Aquila.

L’Aquila 2022: i candidati

Nella città de L’Aquila, ci sono i quattro aspiranti alla carica di sindaco dell’Aquila. Il centrodestra è dato in vantaggio agli ultimi sondaggi, grazie alla forte presenza nel capoluogo. Il capoluogo abruzzese ha più di 15mila abitanti, per cui se nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno, vi sarà un successivo ballottaggio tra i due politici più votati. In caso di ulteriore parità, sarà il candidato più anziano a prevalere e ad essere eletto sindaco.

L’eventuale secondo turno si svolgerebbe il 26 giugno. Ecco in dettaglio i candidati:

Pierluigi Biondi , sindaco uscente, insegue il suo secondo mandato come primo cittadino dell’Aquila. Giornalista pubblicista nato nel 1974, è sostenuto da una forte coalizione di centrodestra formata dalla Lega , Fratelli D’Italia , Forza Italia e diverse liste locali.

Stefania Pezzopane , ex presidente della Provincia dell'Aquila, è la candidata sostenuta dal Partito Democratico , M5S e Italia Viva . Classe 1960, è stata senatrice dal 2013 al 2018, anno in cui viene eletta alla Camera dei Deputati .

Americo Di Benedetto , candidato civico 54enne, dal 2019 consigliere della Regionale dell'Abruzzo. Dottore commercialista e consulente fiscale, si era già presentato alle elezioni nel 2017, perdendo al ballottaggio. È sostenuto da L'Aquila Viva e Forte e da L'Aquila e Frazioni .

, candidato civico 54enne, dal 2019 consigliere della Regionale dell’Abruzzo. Dottore commercialista e consulente fiscale, si era già presentato alle elezioni nel 2017, perdendo al ballottaggio. È sostenuto da e da . Simona Volpe, candidata civica della lista Liber L’Aquila, 53 anni. Dirigente della società di logistica del freddo NewCold, rappresenta una compagine contraria alle misure anti-Covid governative.

