Elezioni comunali Genova 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Genova, dove Marco Bucci cerca il bis. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Genova in tempo reale.

Elezioni comunali Genova 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Genova.

Genova 2022: i candidati

Genova è pronta a scegliere la nuova compagine amministrativa che dovrà amministrare il capoluogo ligure. A Genova sono 7 i candidati in corsa e la competizione è tra Marco Bucci – che tenterà il bis appoggiato dal centrodestra, Carlo Calenda e Matteo Renzi – e Ariel Dello Strologo, che è sostenuto dal fronte progressista di Pd, 5Stelle e alcune liste di sinistra. Nella mischia, poi, ci sono anche altri candidati come Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione (ex M5s), Antonella Marras di Sinistra insieme, Cinzia Ronzitti del Partito comunista dei lavoratori, Martino Manzano Olivieri del Movimento 3V e Carlo Carpi di Insieme per Genova.

Per capire chi sarà il nuovo sindaco non resta che seguire le elezioni comunali a Genova 2022 e i risultati.