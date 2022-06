Elezioni comunali a Catanzaro 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali a Catanzaro 2022 risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta lo spoglio

Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è anche la città di Catanzaro in Calabria, dove sei liste si sono candidate per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Ecco i risultati delle elezioni comunali di Catanzaro 2022.

Elezioni comunali a Catanzaro 2022, risultati

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta i risultati dello spoglio di Catanzaro.

Catanzaro 2022: i candidati

A Catanzaro a concorrere per la carica di primo cittadino ci sono sei candidati. Nelle liste non è presente l’attuale sindaco Sergio Abramo, giunto quasi al termine del suo quarto mandato.