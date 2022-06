Elezioni comunali a Verona 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali a Verona 2022, affluenza: domenica 12 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni come nella città veronese. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali in merito alle elezioni comunali a Verona. L’ultima indagine pubblicata è stata quella realizzata da Demetra in data 26 maggio per Il Veronese Magazine: in vantaggio anche se di poco c’è il centrosinistra.

Elezioni comunali Verona 2022, affluenza: dati in diretta domenica 12 giugno

Verona è sicuramente una delle città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto.

Sarà interessante capire e conoscere come andrà a finire la lotta tra i candidati a sindaco e anche TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne.

Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Verona 2022: i candidati

Per le elezioni comunali 2022, si sfidano sette candidati per la poltrona di sindaco. Sembrerebbe che ci possa essere un testa a testa tra la coalizione del centrodestra e del centrosinistra.

Ecco in dettaglio chi sono e da quali partiti sono appoggiati:

Paola Barolla è appoggiata da Costituzione Verona Libero pensiero

è appoggiata da Costituzione Verona Libero pensiero Anna Sautto è appoggiata da Moivmento 3V

è appoggiata da Moivmento 3V Federico Sboarina è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Lista Sboarina, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Verona al centro

è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Lista Sboarina, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Verona al centro Damiano Tommasi è sostenuto da Partito democratico, Azione-Più Europa, Europa verde-Demos-Volt, In comune, Damiano Tommasi sindaco, Traguardi

è sostenuto da Partito democratico, Azione-Più Europa, Europa verde-Demos-Volt, In comune, Damiano Tommasi sindaco, Traguardi Flavio Tosi è appoggiato da Forza Italia, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Lista tosi, Tosi c’è, Pensionati veneti, Ama Verona, Csu veneta, Prima Verona

è appoggiato da Forza Italia, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Lista tosi, Tosi c’è, Pensionati veneti, Ama Verona, Csu veneta, Prima Verona Alberto Zelger è appoggiato da Popolo della famiglia, Zelger sindaco, Verona per la libertà

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali 12 giugno 2022, città al voto: affluenza e risultati in diretta