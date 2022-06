Elezioni comunali La Spezia 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali La Spezia 2022, affluenza alle urne. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative che avranno luogo domenica 12 giugno in oltre 900 comuni italiani. Ecco i dati in diretta dell’affluenza a La Spezia. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali La Spezia 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di La Spezia sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. Gli spezzini dovranno scegliere uno dei dieci candidati a sindaco, tra cui l’attuale primo cittadino Pierluigi Pieracchini, in cerca del suo secondo mandato. TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

La Spezia 2022: i candidati

I cittadini di La Spezia sono chiamati alle urne per eleggere un nuovo sindaco alle elezioni amministrative 2022. Sono ben dieci i candidati alla posizione di primo cittadino del capoluogo ligure: