Elezioni comunali Taranto 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali Taranto 2022, risultati alle urne: domenica 12 giugno

Elezioni comunali, Taranto 2022: i risultati. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Tra queste c’è anche quella della città di Taranto. Walter Musillo e altri due candidati sfidano il sindaco uscente Rinaldo Melucci, sfiduciato lo scorso novembre. True News dalle 23 seguirà i risultati delle elezioni comunali di Taranto in tempo reale.

Elezioni comunali Taranto 2022, i risultati

Taranto 2022: i candidati

I cittadini di Taranto scelgono il loro nuovo primo cittadino tra quattro candidati. L’attuale primo cittadino Rinaldo Melucci si ripresenta in cerca del secondo mandato, nonostante la sfiducia dello scorso novembre da parte di diciassette consiglieri comunali. Il sindaco uscente ha il supporto del centrosinistra: Partito Democratico, M5S, Europa Verde e altre otto liste. Il suo principale rivale è Walter Musillo, ex segretario provinciale del PD oggi candidato per il centrodestra.

Ha il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia, Prima l’Italia e altre cinque liste civiche. Corrono per la posizione di sindaco di Taranto anche il giornalista Luigi Abbate e il consigliere comunale Massimo Battista per Una città per cambiare.