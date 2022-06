Elezioni comunali Rieti 2022, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali Rieti 2022, risultati alle urne: su TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno in diretta le elezioni e i dati.

Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 sono aperte le urne per rinnovare più di 900 amministrazioni d'Italia. Tra queste c'è anche quella della città di Rieti. Il sindaco uscente Antonio Cicchetti sarà sostituito da uno tra tre candidati.

Elezioni comunali Rieti 2022, i risultati

Rieti 2022

Rieti 2022: i candidati

Antonio Cicchetti, politico di centrodestra di Forza Italia, già primo cittadino di Rieti dal 1994 al 2002, aveva trionfato nel 2017, riportando il centrodestra alla guida del capoluogo laziale. Cicchetti ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni amministrative 2022, sono quindi in tre i candidati pronti a sostituirlo. Il centrodestra schiera il suo vice, Daniele Sinbaldi, affiliato con Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega e Forza Italia, oltre che da alcuni membri di Italia Viva. Il Partito Socialista Italiano schiera invece l’ex assessore Carlo Ubertini. Il Partito Democratico punta invece su Simone Pietrangeli, già sindaco di Rieti dal 2012 al 2017, battuto poi in ballottaggio alle ultime elezioni da Cicchetti.