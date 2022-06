Elezioni comunali L’Aquila 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali a L'Aquila 2022, affluenza in tempo reale. True News seguirà i dati dall'apertura delle urne

Elezioni comunali L’Aquila 2022, affluenza. Domenica 12 giugno 2022 tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali città attenzionate è Genova, capoluogo abruzzese. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali che si svolgeranno a L’Aquila e sull’affluenza.

Elezioni comunali L’Aquila 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Il capoluogo abruzzese è sicuramente una delle principali città dove gli analisi politici cercheranno di osservare i dati e i flussi di voto.

Quello dell’Aquila, infatti, viene considerato un mini-test politico sia a livello regionale che a livello nazionale e anche TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. In base ai dati di Eligendo.it, alle ore 12, in 15 comuni su 17, si è recato alle urne il 17,80% degli aventi diritto di voto.

Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

L’Aquila 2022: i candidati

L’Aquila è pronta a scegliere la nuova compagine amministrativa che dovrà amministrare il capoluogo abruzzese. Ma quanti sono i candidati sindaco che puntano ad amministrare l’importante città abruzzese?

A contendersi la città saranno il sindaco uscente e ricandidato della coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, 47 anni, Stefania Pezzopane, deputata del Pd e candidata del centrosinistra, il candidato civico dell’area di centrosinistra Americo Di Benedetto, (54enne consigliere regionale abruzzese della civica Legnini Presidente) e Simona Volpe, candidatura uscita all’ultimo momento.