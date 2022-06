Elezioni comunali Piacenza 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali Piacenza 2022, affluenza alle urne. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative che avranno luogo domenica 12 giugno in oltre 900 comuni italiani. Ecco i dati in diretta dell’affluenza a Piacenza. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Piacenza 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di Piacenza sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino.

Sfida al femminile per centrodestra e centrosinistra: entrambi gli schieramenti hanno candidato una donna come nuovo primo cittadino. TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Piacenza 2022: i candidati

I cittadini di Piacenza dovranno scegliere tra sei candidati il loro nuovo primo cittadino. La città emiliana è l’unico capoluogo chiamato alle urne in cui sia il centrosinistra che il centrodestra hanno sostengono una donna.

Il Partito Democratico e altre cinque liste civiche supportano la consigliera regionale Katia Tarasconi. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono invece la sindaca uscente Patrizia Barbieri. Il consigliere comunale Stefano Cugini si presenta alle amministrative con il sostegno di M5S, Europa Verde, Alternativa per Piacenza e @Sinistra. Chiudono il pool di candidati Corrado Sforza Fogliani, per i Liberali Piacentini, Maurizio Botti, per Piacenza Rinasce, e Samantha Favari, per il Movimento 3V.