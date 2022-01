Conto alla rovescia per Sanremo 2022, quando inizia la kermesse musicale più importante d’Italia? Chi saranno i conduttori, le conduttrici, i cantanti e come sarà possibile acquistare i biglietti dopo l’edizione 2021 limitata a causa delle restrizioni Covid?

Sanremo 2022, quando inizia: le date

Il festival di Sanremo si terrà dal martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022.

Tornerà la serata speciale delle cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno – da soli o con un ospite concordato con Rai e con la Direzione Artistica – un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60′, 70′ o 80′.

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno in maniera come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata.

Sanremo 2022, i conduttori: Amadeus confermato

La conduzione del Festival di Sanremo 2022 è stata affidata ad Amadeus, per il terzo anno consecutivo. Il presentatore si occuperà per la terza volta anche della direzione artistica della kermesse musicale, giunta alla 72esima edizione.

Non ci sarà più la categoria delle nuove proposte. Riguardo gli ospiti è stato confermato Checco Zalone, così come i Maneskin e Laura Pausini. Lo scorso anno partecipò come spalla di Amadeus il calciatore del Milan Ibrahimovic.

Sembrerebbe certa la partecipazione di Marcell Jacobs, soprattutto dopo la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le cinque conduttrici al fianco di Amadeus

Amadeus ha scelto 5 donne come conduttrici. Una per ogni serata e soprattutto donne con storie e carriere differenti.

Dunque ecco le conduttrici confermate al Festival di Sanremo 2022 e in quali serate le vedremo:

Sanremo 2022, i conduttori: Fiorello tornerà al fianco di Amadeus

“Non c’è Sanremo per me senza di lui”. Con queste parole, Amadeus ha confermato che Fiorello sarà ancora al suo fianco al Festival di Sanremo 2022, il terzo consecutivo per lui come Direttore Artistico.

“Gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: “Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”, ha raccontato Amadeus. Dunque, la coppia delle ultime due edizioni non si tocca.

Resta solo da capire chi si alternerà a loro fianco nelle varie serata della Kermesse.

Sanremo 2022: i cantanti in gara

A Sanremo 2022, saranno venticinque gli artisti in gara, al prossimo festival di Sanremo con ventiquattro canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato. A votare saranno tre giurie autonome, per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto.

Queste sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus.

I tre cantanti si sono aggiudicati la finale di Sanremo Giovani 2021 sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo trasmessa in diretta da Rai 1: al primo posto Yuman con Mille notti, secondo Tananai con Esagerata. Al terzo posto Matteo Romano con Testa e croce. Si è così completato l’elenco degli artisti in gara.

L’elenco dei 25 big che si sfideranno il prossimo febbraio è stato pubblicato.

Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 25 canzoni in gara da parte dei rispettivi 25 Artisti che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate.

Nella terza serata i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e alla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara.

Sanremo 2022: i biglietti

Nell’edizione 2021, era presente solo l’orchestra e gli addetti ai lavori, oltre agli artisti ovviamente. Nell’edizione di Sanremo 2022 è stata confermata la presenza del pubblico. Necessario avere il green pass per accedere al Teatro.

Inoltre, è stato messo a disposizione un sito dove poter essere aggiornati quando saranno disponibili i biglietti.

Entrando nel sito si legge: “Iscriviti alla nostra waiting list Festival di Sanremo 2022 e sarai avvisato appena saranno disponibili i nuovi pacchetti soggiorno e biglietti”.