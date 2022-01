Chi è Irama: canzoni, fidanzata, vita privata, Sanremo

Irama è un cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ovunque Sarai. Il suo nome d’arte Irama è ottenuto anagrammando il secondo nome e corrisponde alla parola “ritmo” in lingua malese.

Chi è Irama: biografia e successi

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano di Carrara nato il 20 dicembre 1995. Cresciuto però in Lombardia, precisamente a Monza, fin da giovane ascoltava moltissimo Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini decidendo di avvicinarsi all’hip hop.

Compiuti i 18 anni, come dichiarato a Repubblica, ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica. (“Stare dietro al greco e al latino non era semplice – ha infatti affermato – facevo l’ultimo anno al liceo classico, e tra live, eventi e instore l’obbligo di frequenza era un problema. Provai a iscrivermi a una serale ma era difficile, sarebbe stato meglio concludere da privatista. La gratificazione per il momento l’ho avuta nel campo che amo di più”).

Nel novembre 2015 è risultato uno degli otto vincitori di Sanremo Giovani nella categoria Nuove Proposte e proprio in quel periodo ha ucciso alcuni brani inediti come Che vuoi che sia, Che ne sai, Un respiro e Voglio solo te. Di lì a poco, infatti, pubblicherà il suo primo album dal titolo “Irama” e al Summer Festival vince il disco d’oro. Nell’estate 2021 Irama è tra i protagonisti della trasmissione Mediaset Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci. Nella sua carriera ha conseguito circa 30 dischi di platino e 3 dischi d’oro, ad esempio con il brano Crepe.

Festival di Sanremo

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani, al Festival di Sanremo 2021 conquista il quinto posto con La genesi del tuo colore. A Sanremo 2022 in onda a febbraio 2022 tornerà sul palco dell’Ariston con la canzone Ovunque Sarai.

Per la serata delle cover, Irama ha invitato Gianluca Grignani per cantare La mia storia tra le dita.

Fidanzata

Irama è attualmente fidanzato con la modella e influencer Victoria Stella Doritou. I due hanno confermato la loro relazione nel giugno 2019 e durante il lockdown sono stati costretti ad allontanarsi. Per un certo periodo i due si sono visti meno e la loro storia procede alla grande.