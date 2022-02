Chi è Blanco: canzoni, fidanzata, sesso, Sanremo 2022

Carriera

La carriera di Blanco inizia durante il primo lockdown, nel 2020. Proprio in questo anno, infatti, pubblica sul proprio canale Soundcloud un EP intitolato Quarantine Paranoid. Viene subito notato da Universal, che gli propone un contratto. A distanza di poco compone il primo singolo major: Belladonna (Adieu), seguito poi da Notti in Bianco, appena un mese dopo.

Il fermento dell’autore però è appena cominciato, perché in autunno esce Ladro di fiori, terzo singolo che ha come gli altri un riscontro di pubblico immediato. Partecipa poi a La canzone nostra con Mace e Salmo, pubblicando a stretto giro Paraocchi, nuovo pezzo, e collaborando con Madame in Tutti Muoiono. La canzone Tu mi fai impazzire è stato tra i brani più ascoltati sulla piattaforma Amazon Prime. Assieme a lui a cantare il brano c’era Sfera Ebbasta mentre in precedenza aveva condiviso i microfoni con Salmo, Mace e Madame.

Ad oggi Blanco ha già collezionato 11 dischi di platino, un disco d’oro ed è il più giovane artista italiano (18 anni) ad essersi posizionato per 14 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

L’ultimo album, Blu Celeste, ha avuto un gran successo di ascolti specialmente tra i giovanissimi.

Sanremo 2022

Al Festival di Sanremo 2022 Blanco sarà prontagonista tra i big assieme ad un altro cantante di successo, Mahmood. I due canteranno la canzone “Brividi”, brano con cui sperano di scalare le vette della classifica.

La passione di Blanco e le sue prospettive sul sesso

Che Blanco sia un artista appassionato lo si capisce subito dai testi delle sue canzoni e dallo sguardo spesso tormentato immortalato nei video clip.

È stato proprio lui inoltre a dichiarare, in un’intervista a Repubblica, che la passione sarebbe un elemento fondamentale per riuscire in qualcosa. “Tutti abbiamo una passione che può essere la vita, il sesso o la musica, come nel mio caso. Ecco perché credo sia importante dunque mettere in qualsiasi cosa si faccia passione”, ha detto.

Proprio così, tra le passioni di Blanco ci sono “vita, musica e sesso“. Su quest’ultimo l’autore non manca di pronunciarsi e di scriverne.

“Il sesso è passionale e carnale a diventa ancora più bello con la persona che si ama. Altra cosa invece è andare a prostitute. Si parla di sentimenti”, dice a proposito dei suoi versi: “Il sesso è arte, un dipinto gigante che tutti possono capire ma nessuno sa gestire”.

Fidanzata

La vita privata di Blanco è rimasta per ora lontana dai riflettori. Prima che il suo profilo Instagram diventasse privato, però, i fan avevano creduto che ci fossero novità riguardo alla sua sfera sentimentale. Lui aveva infatti pubblicato una storia in compagnia di una ragazza, una certa Giulia. Quest’ultima il 3 maggio aveva pubblicato una foto proprio con il cantante, immortalati mentre si scambiavano un bacio. Lui aveva anche commentato: “mia”, e un cuore nero.