Chi è Yuman, a Sanremo Giovani 2021 con “Mille notti”

Yuman è un cantante in gara a Sanremo Giovani con il brano “Mille Notti”. Ma cosa sappiamo di lui?

Chi è Yuman: esordi e carriera

Il cantante Yuman nasce a Roma nel 1995 da una mamma romana e un papà originario di capoverde. La musica diventa per lui una passione fin da adolescente tanto da iniziare molto presto a scrivere i primi brani. Nel 2015 si sposta a Londra a Berlino per i suoi studi e di lì a qualche anno inizierà a farsi conoscere. Nel novembre 2018 esce il brano Twelve mixato da Chris Lord Alge che ottiene ascolti importanti. A marzo 2019 uscì invece Run, il secondo singolo, grazie al quale viene notato anche in Germania. Nella primavera del 2019 l’artista è sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez; YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019 e MTV lo proclama “artista del mese”. A metà del 2021 ha pubblicato il suo nuovo singolo, “I AM” che ha riscosso un buon successo anche all’estero e sarà a Sanremo con il brano “Mille Notti”.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Yuman? Poco o nulla. L’artista è piuttosto riservato sulle sue relazioni sentimentali e non si sa se sia legato a qualcuno o meno. Fra i miti italiani di questo giovane cantante ci sono Lucio Battisti e Lucio Dalla.