Chi è Matteo Romano, a Sanremo Giovani 2021 con “Testa e croce”

Matteo Romano è un cantante giovanissimo che ha ottenuto una fama grazie a Tik Tok. A Sanremo Giovani canterà il suo nuovo brano “Testa e croce”.

Chi è Matteo Romano

Matteo Romano è un cantante di 19 anni, originario di Cuneo, che si è fatto conoscere grazie all’uso abile di Tik Tok. Nato il 20 marzo 2002 ha due gemelli, Simone e Jacopo, ed è un grandissimo appassionato di musica fin da quando era bambino. Diplomato al liceo classico, inizia a studiare canto nel 2015 e studia pianoforte per due anni presso la Scuola ‘Palcoscenico’. Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso “Next Talent” che si tiene a Cuneo e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. In ambito musicale si è spesso applicato verso lo studio di percussioni e chitarra.

Il successo con “Concedimi”

Il suo talento nel canto però, nonostante questo, è stato il suo trampolino di lancio anche sul social network Tik Tok. Nel marzo del 2020 la sua canzone Concedimi suonata al pianoforte, pubblicata proprio su questo social, è diventata virale in pochissimo tempo ed è seguito da oltre 350mila followers. Questo suo brano, che ha avuto enorme successo, è stato certificato doppio disco di Platino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATTEO ROMANO (@romanomatteo_)

Altra sua canzone molto apprezzata è Casa di Specchi.

Curiosità

Della sua vita privata non si sa nulla in quanto Matteo Romano è da poco salito alla ribalta del grande pubblico. Su instagram è seguito da 52,9 mila followers.