Chi è Drusilla Foer, conduttrice del Festival di Sanremo 2022

Chi è Drusilla Foer: sarà una delle 5 conduttrice al Festival di Sanremo 2022. Una figura e un personaggio unico e particolare con una carriera molto ricca.

Chi è Drusilla Foer: vita privata

Il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. Nata a Siena il 23 luglio 1945 è una cantante, autrice e sceneggiatrice. È cresciuta in una famiglia privilegiata, ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle morte entrambe in un incidente aereo.

Dunque Drusilla in origine è stata Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze. Da un giorno all’altro ha creato un nuovo personaggio diventato in breve tempo un fenomeno del web.

Come raccontato a Libero Quotidiano, ha scelto il nome di Drusilla dopo una nottata di amore sfrenato dei nonni in America su un battello chiamato proprio Drusilla. “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato” – dice Drusilla – “Come me, insomma”.

In merito al suo alter ego ha dichiarato al Tirreno: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”.

Sentimentalmente, Drisulla è stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto.

Ad oggi dunque è vedova.

La carriera artistica

Dopo l’esperienza come fotografo e il successivo successo sul web, Drusilla è approdata anche in televisione e al cinema. È stata attrice per Ferzan Ozpetek nel film “Magnifica Presenza”, giudice a Strafactor e presenza fissa a “CR4 – La Repubblica delle Donne”. Ha posato anche per diverse riviste di moda.

Conduttrice del Festival di Sanremo 2022

“Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, raccontava già a Libero Quotidiano nel 2017.

“Ma forse sono troppo alta, 1 e 85”. Meglio perché affiancherà per un’intera serata come conduttrice Amadeus al Festival di Sanremo 2022. In particolare nella serata di Giovedì 3 febbraio.

