Chi è Giusy Ferreri, dai banchi del supermercato al Festiva di Sanremo

Giusy Ferreri è una cantante molto apprezzata nel panorama musicale italiano, in gara tra i big nel Festival di Sanremo 2022. Nella sua carriera ha avuto modo di collaborare tantissimi cantanti come Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Tiziano Ferro, Marracash, Elettra Lamborghini, Baby K.

Chi è Giusy Ferreri: biografia

Giusy Ferreri, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile 1979. Alta circa 155 cm, è cresciuta con la sua famiglia ad Abbiategrasso, paese in provincia di Milano.

La sua infanzia, come da lei più volte raccontato, però non è stata semplice perchè, quando aveva solo 8 anni, le è stata diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Dopo due operazioni, la cantante è riuscita a guarire e ad iniziare una nuova vita. Negli anni in cui frequenta il Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta si avvicina sempre più alla musica prima partecipando a concorsi e poi dedicandosi al canto, alla chitarra e al pianoforte.

Nel 1997 scriverà le sue prime canzoni, esibendosi con band e approcciandosi a generi differenti. Prima di arrivare alla fama, per guadagnarsi da vivere, Giusy ha fatto per un periodo la cassiera all’Esselunga di Corbetta, in provincia di Milano.

Carriera

La carriera musicale di Giusy Ferreri è iniziata nel 2005 quando, scartata dalle Nuove Proposte di Sanremo, raggiunge comunque il successo grazie al talent X Factor (dove arrivò seconda con l’inedito Non ti scordar mai di me).

Da quel momento Giusy non si è più fermata e ha inanellato una serie incredibili di tormentoni estivi e successi. Alcuni brani campioni d’ascolti sono Novembre, Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Partiti adesso, Roma-Bangkok (cantata insieme a Baby-K e certificata disco di diamante), Amore e capoeira, Jambo. Nel Giugno 2020, assieme ad Elettra Lamborghini, ha fatto uscire il singolo La Isla.

Giusy a Sanremo

Il festival di Sanremo che si terrà a febbraio 2022 vedrà tra le protagoniste anche Giusy Ferreri che, tra i big, sarà in gara con il brano Miele. Non è la prima volta, però, che la cantante calca il palco dell’Ariston. Nel 2017 la cantante aveva presentato il brano Fa talmente male arrivando alla semifinale. Nel 2011, invece, con Il Mare immenso si era classificata decima.

Marito e figlia

Giusy Ferreri ha una figlia di nome Beatrice avuta con Andrea Bonomo, geometra di professione.

La cantante ha anche un fratello, Michele, e una pagina Instagram seguita da 238 mila followers.