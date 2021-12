Chi è Rkomi, rapper milanese nel cast di Sanremo 2022

Chi è Rkomi, in gara per Sanremo 2022? Il rapper è uno degli artisti più promettenti della scena hip hop milanese.

Chi è Rkomi, cantante in gara per Sanremo 2022? Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato che rapper 27enne sarà uno dei partecipanti del festival musicale più importante d’Italia, quest’anno condotto da Amadeus. Insieme a lui, si esibiranno sul palco di Sanremo Emma Marrone, Giusy Ferreri e Le Vibrazioni.

Chi è Rkomi, rapper sul palco di Sanremo 2022

Mirko Manuele Martorana, in arte Rkomi, è nato a Milano il 19 Aprile 1994. È cresciuto nel quartiere di Calvairate, ed è considerato uno dei rapper più promettenti della scena milanese. Ha frequentato fino al terzo anno l’istituto alberghiero CFP Galdus, abbandonando però gli studi a 17 anni, senza mai conseguire il diploma. Fino ai 21 anni si è guadagnato da vivere come barista, lavapiatti e muratore.

In questo periodo è stato coinquilino di Tedua, trapper genovese del collettivo Wild Bandana. Sarà proprio Tedua, suo amico di infanzia, a guidarlo nella sua carriera musicale. Inizialmente Rkomi doveva essere il tour manager dell’amico, ma ben presto comincia a lavorare sui propri progetti musicali. Nel 2014, partecipa al Calvairate Mixtape, una raccolta di brani scritti insieme a Tedua e a Izi, altro componente dei Wild Bandana. Nel 2016, si fa conoscere con l’EP Daisen Sollen, pubblicato per Digital Distribution,da cui è tratto il singolo Aeroplanini di Carta, in collaborazione con Izi, che viene certificato disco di platino.

Questo primo successo gli vale una collaborazione con il cantautore Calcutta, per il quale apre un concerto live a Torino, e un contratto con l’etichetta Roccia Music di DJ Shamblo e Marracash. Nel 2017 pubblica il suo primo album Io in terra, pieno di collaborazioni di spicco, tra cui lo stesso Marracash in Milano Bachata e il batterista di Calcutta, Alberto Paone, in Mai più. Dall’album è tratto un altro singolo che ottiene il disco di platino, Apnea.

Nel 2019 pubblica il suo secondo album in studio, Dove gli occhi non arrivano. Anche questo disco contiene molte tracce realizzate in collaborazione con nomi illustri, tra cui Jovanotti e Sfera Ebbasta. L’album fu anticipato dal singolo Blu, cantato e scritto da Rkomi ed Elisa, un brano molto più pop rispetto alle precedenti produzioni dell’artista. La celebre cantante ha dichiarato di essere rimasta molto colpita dall’orecchio e dalle sonorità del rapper: “Rkomi ha nella voce qualcosa di elettrico e sognante”. Il 30 Aprile 2021, Rkomi pubblica il suo terzo album in studio, Taxi Driver.