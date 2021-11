Chi è Maria Chiara Giannetta, da “Don Matteo” a “Blanca”

Maria Chiara Giannetta è un’attrice italiana nota per aver interpretato il ruolo del Capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. Nella nuova fiction targata Rai Blanca è pronta ad interpretare proprio Blanca, personaggio di punta della fiction.

Maria Chiara Giannetta: esordi e carriera

Maria Chiara Giannetta, giovane attrice classe 1993, è nata a Foggia ed è una personalità piuttosto riservata. Laureata in Lettera e Filosofia all’università di Foggia, si è poi trasferita a Roma per inseguire la sua grande passione: la recitazione. Proprio nella Captale ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e nella serie tv Don Matteo, prima sua fiction di successo, ha interpretato Anna Olivieri (capitano dei Carabinieri). Nel Film Bentornato Presidente ha poi recitato al fianco di Claudio Bisio per poi essere chiamata nel cast di Un passo dal cielo (2017), Tafanos (2018), Mollami (2019), Ricordami (2019) e Buongiorno Mamma! (2021) con Raoul Bova. Nella nuova serie Blanca della Rai, in onda dal 22 novembre, interpreterà una sovrintendente di polizia cieca con un ruolo da protagonista assieme anche all’attore Giuseppe Zeno.

Vita privata e fidanzato

Maria Chiara Giannetta ha 110 mila follower sulla sua pagina Instagram, il tutto nonostante sia un’attrice piuttosto riservata nel raccontarsi ai suoi fan. Si vocifera che tra lei e Maurizio Lastrico, con il quale ha condiviso il set, ci sia del tenero ma questi rumors non sono ancora confermati. Oltre al suo lavoro di attrice è una grande appassionata di tennis, viaggi e fotografia.