Chi è Aka7Even, il cantante tra i concorrenti del Festival di Sanremo

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante di 21 anni originario della provincia di Napoli. È diventato celebre per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 2020. Quest’ultima esperienza è valsa ad Aka7even, arrivato in finale, un contratto discografico con Sony Columbia Records. Inoltre il cantante partenopeo è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2021. Ecco chi è Aka7Even.

Chi è Aka7even: biografia e carriera

Luca Marzano, in arte Aka 7even, nasce a Vico Equense sotto il segno dello scorpione il 23 ottobre 2000. Cresce nella provincia di Napoli con la famiglia numerosa, composta da quattro fratelli maggiori e i genitori: la mamma, donna delle pulizie, e il papà, camionista ed ex DJ. È proprio lui a trasmettere a Luca la passione per la musica.

Fin da bambino Aka7even si dedica quotidianamente al canto e allo studio, finché, a soli 17 anni, decide di presentarsi ai provini di X Factor. Mentre suona il pianoforte, canta una cover di Bruno Mars che incanta giuria e pubblico. Dopo la partecipazione al talent show, il cantante entra a far parte della scuderia di Cosmophonix Production: uno studio di produzione che vanta artisti di rilievo. Il 17 Maggio 2019 Luca Marzano lancia il suo primo album dal titolo “Chiaroscuro” e una delle hit inclusa in questo album, “Niente se non te”, che ottiene oltre 1 milione di visualizzazioni su youtube.

Successivamente, il ragazzo entra nell’edizione Amici di Maria De Filippi 20. In questa occasione il cantante arriva finalista, cosa che gli vale un contratto discografico con Sony Columbia Records. Durante il programma, Aka7even porta molti singoli di successo, primo tra tutti Loca. Tra gli altri, il cantante partenopeo pubblica i brani: “Torre Eiffel”,uscito nel 2019, “Hotel”, “Chupa” e “Coco” del 2020, “Yellow”, “Mi manchi” e “Mille Parole“. Nel 2022 è tra i concorrenti del Festival di Sanremo.

La vita privata del cantante

Aka7even dopo poche settimane dall’ingresso nella scuola di Amici si è innamorato di Martina Miliddi. I due hanno condiviso una breve e intensa relazione, anche ricca di alti e bassi, conclusasi con l’uscita della cantante dalla scuola di Amici. Successivamente, Luca si è avvicinato a Rosa Di Grazia, anche se non sono mai arrivate conferme di un vero e proprio fidanzamento.