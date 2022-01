Chi sono Highsnob e Hu, in gara a Sanremo 2022 con “Abbi cura di te”

Highsnob e Hu sono due artisti in gara al Festival di Sanremo 2022, dove partecipano con la canzone Abbi cura di te. Ma chi sono Highsnob e Hu e cosa sappiamo di loro?

Chi sono Highsnob e Hu

Highsnob e Hu sono due cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 registrati all’anagrafe come Michele Matera (Highsnob), classe 1985, e Federica Ferracuti (Hu), polistrumentista italiana, classe 1994. 36 anni il primo e 27 anni la seconda (Highsnob originario della Campania e Hu delle marche), si presentano insieme al Festival della canzone italiana 2022 portando il brano Abbi cura di te.

In particolare Highsnob, per gli amici Mike, fece il suo esordio nel 2016 con il singolo “Harley Quinn”, successivamente certificato disco d’oro, per poi far uscire altri brani di successo come «23 coltellate» e «La miglior vendetta». Hu, invece, viene dal mondo del jazz per poi virare sulla musica elettronica. Ha lavorato anche per il mondo della pubblicità, contribuendo a creare brani molto originali come la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, “Anotherness” per Malloni.

Da giovanissima ha studiato pianoforte, basso e violoncello per poi entrare nell’universo della musica elettronica e della produzione.

Sanremo 2022

Durante il Festival di Sanremo che inizierà a febbraio 2022 i Highsnob e Hu canteranno il brano Abbi cura di te e solcheranno il palco dell’Ariston per la prima volta. Ad accumunare i due c’è soprattutto la capacità di unire il pop e il rap con una musica di sound elettronico.

Curiosità su Michele Matera (Highsnob)

Quello di Michele Matera è stato un percorso piuttosto accidentato perchè, durante la giovinezza, è entrato in contatto con dipendenze, carcere, disturbi mentali. “Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico – ha infatti raccontato in una intervista al Messaggero – legato ad alcuni disturbi del comportamento causati dal bipolarismo, che è stato la natura di molti miei problemi. Mi è stato diagnosticato dieci anni fa. Non ho mai nascosto di soffrirne. I disturbi mentali in Italia sono considerati tabu.

È importante parlarne”. Per un certo periodo, inoltre, Michele Matera (Highsnob) ha dovuto fare i conti anche con la depressione e solo gli affetti familiari più cari lo hanno salvato da un possibile suicidio. Ora sarà in gara a Sanremo 2022 condotto da Amadeus e dove potrà ricercare un riscatto.

Curiosità su Federica Ferracuti (Hu)