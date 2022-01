Chi è Ana Mena, regina spagnola dei tormentoni estivi a Sanremo

Chi è Ana Mena? La cantante spagnola di 24 anni è nota in Italia per le sue collaborazioni con i rapper Fred De Palma e Rocco Hunt. L’artista sarà uno dei venticinque concorrenti dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, con il brano Duecentomila ore.

Chi è Ana Mena, vita e carriera della regina dei tormentoni estivi

Ana Mena è nata ad Estepona il 25 Febbraio 1997. Diventa famosa in patria in tenera età, nel 2006, quando vince la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, per poi pubblicare il suo primo singolo Esta es mi illusión. Ana Mena continua a farsi strada nel mondo musicale partecipando a talent e serie tv spagnole e partecipando alla composizione di colonne sonore per alcuni film.

Nel 2016 pubblica il singolo No soy como tú crees con la quale si consacra come una delle artiste ispaniche più promettenti degli ultimi anni. Con i pezzi Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú, la fama della cantante si espande anche all’America Latina. Riesce ad accumulare oltre 70 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2019, Ana Mena conquista anche l’Italia. Collabora con il rapper torinese Fred De Palma al singolo reggaeton Una volta ancora.

Il brano ha un successo strepitoso e diventa un tormentone estivo, con oltre 100 milioni d’ascolti su Spotify. Il pezzo ha raggiunto inoltre 244 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Nel 2020 replica il suo successo, duettando con Rocco Hunt in A un passo dalla luna, altro grandissimo successo estivo. Collabora di nuovo con il rapper napoletano l’anno successivo, con un altro brano reggaeton che conquista le spiagge: Un bacio all’improvviso. Il singolo, tratto da Rivoluzione, quinto album di Rocco Hunt, ottiene il triplo disco di platino.

A Sanremo con Duecentomila ore

Ana Mena sarà una dei venticinque cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston durante l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. L’artista spagnola canterà il brano inedito Duecentomila ore, scritto da Rocco Hunt e Federico Abate Zeff. “Sono bravissimi!” -ha raccontato la giovane cantante ai microfoni di RaiPlay– “Siamo amici da tanto tempo. La loro canzone mi ha fatto innamorare dal primo ascolto. È un brano diverso rispetto a quelli che ho fatto finora, spero che vi piaccia”.

“Essere a Sanremo è uno dei sogni più grandi della mia vita.” -ha continuato Ana Mena- “Seguo il Festival da tanti anni, lo guardavo con il mio papà da piccola. È molto speciale per me. Questo palco è un’opportunità enorme”.

Vita Privata

Ana Mena è estremamente gelosa della propria vita privata, per cui è molto difficile scovare dettagli sulla sua vita sentimentale. Sul suo profilo Instagram, dove ha quasi un milione di follower, preferisce condividere scatti che riguardano i suoi concerti e la sua vita pubblica.

Oggi la cantante è fidanzata con il giovane trequartista del Milan Brahim Diaz, di due anni più giovane di lei.