Chi è Francesca Michielin: età, vita privata, successi, Sanremo

Francesca Michielin è una cantante di origini venete, arrivata seconda assieme a Fedez al Festival di Sanremo 2021. Tornerà al Festival di Sanremo 2022 cantando nella serata delle cover Baby one more time in coppia con Emma.

Chi è Francesco Michielin: esordi e carriera

Francesca Michielin è nata il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa e fin da bambina è stata attratta dal mondo della musica. All’età di 9 anni inizia a studiare pianoforte, e a 12 anni inizia ad impratichirsi anche con il basso.

Successivamente, però, inizia ad approcciarsi al canto. Il suo boom e il suo successo arriva nel 2011 quando partecipa al talent show X Factor 5 e facendosi così conoscere a tutta Italia. Proprio durante questo periodo la sua carriera inizia a decollare e partirà da lì a poco a pubblicare i primi dischi come Distratto, Riflessi di me, di20, 2640 e Feat (Stato di natura). Alcuni dei suoi successi più importanti sono Vulcano, Nessun grado di separazione, Chiamami per nome (con Fedez) e Riflessi di me.

Festival di Sanremo

Francesca Michielin parteciperà al Festival di Sanremo 2016 ottenendo tramite il brano “Nessun grado di separazione” arrivando seconda solo dopo Gli Stadio.Nel 2021, partecipando in coppia con Fedez, farà il bis del secondo posto attraverso il brano votatissimo dal pubblico Chiamami per nome.

La terapia e la beneficienza

Francesca Michielin ha raccontato a Il Corriere della Sera di essere in terapia da più anni. “Ho iniziato dopo X Factor..All’inizio non lo dicevo, ora non ho problemi a parlarne perché ne sono fiera, visto che mi sto facendo del bene. Tante cose, senza questo aiuto, non sarei riuscita ad affrontarle“.

Dopo il Festival di Sanremo 2021 ha rivelato di aver donato i propri capelli in beneficienza. “Volevo donare i capelli a un’associazione che li dà a donne che li hanno persi a causa di malattie come il cancro.

Erano lunghi, quindi ho potuto farlo“.

Vita privata

Francesca Michielin è single, ma ha avuto in passato storie difficili. Ha avuto un amore complicato da giovane, quando aveva 16/17 anni, e successivamente ha avuto un flirt con storia con Ramiro Levy (chitarrista della band dei Selton). La loro storia, comunque, pare sia finita nel 2021.