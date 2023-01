GF Vip, cosa ha scritto Davide Donadei: gli autori infuriati per i messaggi in codice

GF Vip 7, cosa ha scritto Davide Donadei? Gli autori sono andati su tutte le furie per i messaggi in codice dell’ex tronista per Nikita Pelizon. Durante una chiacchierata tra i due, il GF tuona: “Davide, penna e carta in magazzino. Subito”. Cosa è successo?

GF Vip, che cosa ha scritto Davide Donadei: gli autori furiosi con l’ex tronista

Davide Donadei è tornato a far discutere i fan del Grande Fratello Vip 7. La sua ultima “bravata” gli è costata anche una bacchettata da parte degli autori del programma. Dopo i commenti al veleno su Oriana Marzoli, l’ex tronista ha fatto intuire di non sopportare anche un’altra persona all’interno della casa più spiata d’Italia, attraverso dei messaggi in codice poco graditi alla produzione. Ne ha parlato con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, durante una conversazione privata. Prima continua a lanciare frecciate ad Oriana: “Ha un copione scritto, prima cosa”. Nikita a quel punto gli risponde, mentre Antonella alza i tacchi: “Aspetta, vuol dire che ha queste doti di capire oggettivamente la chiave comunicativa con la gente”.

La furia degli autori: “Davide in magazzino, subito”

Poi l’ex tronista si confida: “Ti posso dire un’altra roba? C’è qualcun altro che non mi convince. Hai capito chi?” Alla risposta negativa della modella, Davide comincia a scriverle un messaggio in codice su un blocco note. A quel punto gli autori, infuriati, intervengono e richiamano il gieffino: “Davide, penna e carta in magazzino. Subito“. Nikita lo prende in giro con un sorriso: “Benvenuto al Grande Fratello”. Cosa si stavano dicendo i due? Di chi parlava Davide?