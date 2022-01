Le Vibrazioni: componenti della band, frontman, canzoni, Sanremo

Le vibrazioni sono un gruppo musicale italiano che, partendo dalla periferia milanese, ha ottenuto un grande successo a partire dagli anni ’90. Ecco chi sono i componenti del gruppo.

Chi sono Le Vibrazioni

Le Vibrazioni è un gruppo musicale di successo che si può considerare una delle realtà pop rock musicali più importanti e d’Italia. A comporre il gruppo sono il frontman Francesco Sarcina, Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) Marco Castellani (bassista) e Alessandro Deidda (batterista).

Per un periodo la band ha ospitato anche un altro componente, Emanuele Gardossi, sostituito di Castellani dal 2008 fino al 2012. L’esordio della band che pone Le Vibrazioni all’attenzione del grande pubblico è il brano Dedicato a Te (uscito nel 2003) che ha ottenuto il traguardo del disco di platino. Successivamente altri brani di grandi successo furono In una notte d’estate, Vieni da me, Sono più sereno, E se ne va (colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo).

Festival di Sanremo

La prima partecipazione al festival della canzone italiana, per le vibrazioni, risale al 2005 con la canzone Ovunque andrò. Il gruppo, però, tornò nel 2018 partecipano al Festival di Sanremo dopo un periodo di pausa dalle scene presentando il brano Così sbagliato. Sempre a Sanremo porteranno nel 2020 il brano Dov’è classificandosi al quarto posto. Nel febbraio 2022 parteciperanno ancora al Festival di Sanremo con il brano Tantissimo.

Francesco Sarcina, chi è il frontman del gruppo?

Francesco Sarcina è certamente, anche in quanto compositore, il volto più conosciuto del gruppo. Cresciuto nella periferia di Milano, ha vissuto una infanzia difficile a causa della separazione dei genitori.

Oggi ha tre figli nati da tre relazioni diverse: Tobia Sebastiano (2007) avuto durante una relazione con una donna chiamata Diana, Nina (nata nel 2016), frutto del matrimonio con la blogger Clizia Incorvaia e Yelaiah (2021), nata dalla relazione con l’attuale compagna, Nayra Garibo. Tra Nayra e Francesco ci sono ben vent’anni di differenza, che però non sono mai stati un problema per la coppia.