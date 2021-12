Chi è Donatella Rettore, icona anni ’80 tra i concorrenti di Sanremo 2022

Chi è Donatella Rettore? In arte “Rettore”, la cantante classe 1955 è un’icona della musica italiana anni ’80. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo insieme alla cantautrice Ditonellapiaga con il pezzo Chimica. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla musicista.

Chi è Donatella Rettore, vita e carriera

Nata a Castelfranco Veneto l’8 Luglio 1955, Donatella Rettore ha 66 anni. Figlia di una nobildonna e attrice, fin da piccola è appassionata alla musica. A soli 10 anni comincia già a esibirsi, cantando le canzoni di Caterina Caselli in varie parrocchie.

Una passione su cui baserà la sua intera carriera: Donatella Rettore, con la sua chioma bionda e la sua personalità vivace e grintosa, è infatti una delle più celebri icone della musica italiana anni ’80. In carriera ha inciso pezzi famosissimi, tra cui Splendido Splendente, Kobra, Lamette e Donatella. Dal 1974 ad oggi, Rettore pubblica 19 album in studio e partecipa diverse volte al Festival di Sanremo. Proprio grazie alla sua partecipazione alla competizione canora, la cantante torna alla ribalta nel 1994, con il pezzo Di notte specialmente, singolo tratto dall’album Incantesimi notturni.

I reality show e il ritorno al Festival di Sanremo

In tempi recenti, Donatella Rettore si è affermata anche come personaggio televisivo. Ha partecipato a diversi reality show, tra cui il Grande Fratello, dove ha cantato insieme ai concorrenti, e Ora o mai più nel ruolo di coach/giudice.

Ha inoltre entrata in gara ne La Fattoria e al Tale e Quale Show.

Nel 2021 torna al Festival di Sanremo come ospite, cantando il suo classico Splendido Splendente insieme a La rappresentante di lista. Nel 2022, è di nuovo fra i cantanti in gara a Sanremo. Porta il brano Chimica, cantato in duetto con la giovane cantautrice Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Donatella Rettore ha commentato il suo ritorno sul palco dell’Ariston: “Torno perché con molto garbo me lo ha chiesto Amadeus.

Quest’estate c’è stato il boom dei Måneskin, di Colapesce e Dimartino, e di Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro che lui aveva “reclutato” la scorsa edizione. Magari il palco del Teatro Ariston mi porterà fortuna“. La cantante ha elogiato la sua giovane collega: “Margherita è molto talentuosa. Quando l’ho incontrata la prima volta ho scoperto che sa il mio repertorio a memoria”.