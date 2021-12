Chi è Tananai, a Sanremo Giovani 2021 con ”Esagerata’’

Tananai è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. L’artista, che si è imposto nella scena indie italiana, ha già fatto parlare parecchio di sé. Classe ’95, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha conquistato anche una presenza nell’ultimo album di Fedez. Ecco chi è Tananai.

Chi è Tananai, tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è nato nel 1995 a Cologno Monzese. Appassionato di musica fin da bambino, ha attirato i primi riflettori su di sé grazie al progetto elettronico Not for Us, che lo ha lanciato nel mondo dell’indie. Solo successivamente ha adottato il nome d’arte, che è in realtà il nomignolo che gli aveva affibbiato il nonno da bambino, dedicandosi alla scrittura di testi in italiano.

Nel 2019 Tananai ha dunque inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati. Tra i suoi pezzi più apprezzati ci sono sicuramente Ichnusa, che parla di una storia d’amore finita, e Maleducazione, un pezzo inserito nella selezione Scuola Indie da Spotify.

Nel 2021, inoltre, il cantante di Cologno Monzese è riuscito a entrare nel nuovo album di Fedez, con un duetto nel brano Le madri degli altri. E nel dicembre dello stesso anno è stato scelto come finalista a Sanremo Giovani, qualifica che gli permette di esibirsi all’Ariston, un grande palcoscenico e trampolino per la musica di ogni artista.