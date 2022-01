Chi è Laura Pausini: vita privata della cantante italiana di fama internazionale

Chi è Laura Pausini, cantante italiana famosa in tutto il mondo. L’artista ravennate 47enne ha inciso quattordici album in carriera e ha ottenuto tantissimi riconoscimenti internazionali. Ha inciso brani in spagnolo, inglese, portoghese e francese e venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo.

Chi è Laura Pausini, vita privata e carriera

Laura Pausini, nata a Faenza, in provincia di Ravenna, il 16 Maggio 1974, è una delle cantautrici italiane più famose e riconosciute.

La sua voce è inconfondibile e apprezzata in tutto il mondo, come dimostrano gli oltre 70 milioni di dischi venduti. Primogenita del cantante di pianobar Fabrizio Pausini, lo affianca durante le sue serate musicali in giro per l’Emilia Romagna. Dai suoi umili esordi, trova il successo per la prima volta nel 1993, quando vince l’edizione Giovani del Festival di Sanremo con il brano cult La solitudine.

Da allora Laura Pausini incide un successo dopo l’altro. Nel 1994 torna a Sanremo con Strani amori, stavolta classificandosi terza tra i Big, e comincia ad affermarsi anche nel mercato spagnolo, latino e inglese. Nel 2006 è la prima cantante italiana a vincere un Grammy Award, i “Premi Oscar” della musica americana, per l’album Resta in ascolto. Prima di lei, l’unico cantante italiano ad aver ottenuto il riconoscimento era Domenico Modugno. Nel corso della sua carriera, Laura Pausini incide quattordici album in studio, incluso il fortunatissimo album di cover Io Canto e la raccolta di brani natalizi Laura Xmas. Nel 2022 presenta il suo nuovo singolo Scatola, scritto insieme a Madame.

Lo canterà dal vivo per la prima volta il 2 Febbraio, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Laura Pausini presenta Eurovision? Le indiscrezioni per l’edizione 2022

Secondo Adnkronos, Laura Pausini sarà una dei conduttori di Eurovision 2022, insieme all’ex conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan e al cantante di fama internazionale Mika.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a Febbraio, durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Quest’anno la kermesse della musica internazionale si svolgerà a Torino, il 10, 12 e 14 Maggio al Palaolimpico.

La notizia dell’inclusione di Mika ha sorpreso molti dei suoi fan. In passato l’artista britannico ne ha sparate di cotte e di crude sull’Eurovision, manifestazione che pare non apprezzare affatto. Nel 2015 si è sfogato ai microfoni di RTL: “La maggior parte delle canzoni che sono all’Eurovision sono vergognose. Sono una me…a.

Non credo sia consentito portare canzoni migliori. Non fa parte di quel gioco. Devi per forza presentare canzoni terribili“.

Vita privata: amori e figli

Dal 1993 al 2001 Laura Pausini ha avuto una relazione con Alfredo Cerruti jr., all’epoca suo agente e produttore discografico. La cantante ha poi legato nel 2002 con Gabriele Parisi, suo nuovo agente. La loro relazione professionale e sentimentale si conclude nel 2004. Nel 2005 Laura Pausini si innamora del suo chitarrista e produttore artistico Paolo Carta.

La loro storia d’amore continua ancora oggi: dopo sedici anni i due sono più uniti che mai. Nel 2013 hanno avuto una figlia, Paola, che oggi ha otto anni. Paolo Carta era già padre di tre figli, Jader, Jacopo e Joseph, nati dal suo precedente matrimonio con Rebecca Galli.