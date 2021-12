Amadeus vita privata: chi sono moglie e figli del conduttore

Amadeus è uno dei volti più noti della televisione italiana. Conduttore di programmi di successo, come I soliti ignoti e il Festival di Sanremo, è celebre per il suo garbato savoir faire. Ma cosa sappiamo della vita privata di Amadeus? Scopriamolo insieme.

Amadeus, la sua vita privata

Il conduttore, nato a Ravenna il 4 settembre 1962 sotto il segno zodiacale della Vergine, è uno dei volti più celebri della televisione italiana. Ha esordito giovanissimo come dj alla radio, ma presto è passato al piccolo schermo, in cui ha dato subito prova del proprio grande talento.

Oggi è una delle personalità di spicco della Rai. Ha condotto diversi game show e gli è stata affidata la responsabilità di presentare il Festival di Sanremo. In questo importante ruolo il conduttore è stato riconfermato per ben tre edizioni.

Ma cosa si sa sulla sua vita privata? Amadeus tende a tenere lontano dai riflettori la sfera più intima della propria vita. Si sa però che dal 1993 al 2007 il conduttore è stato sposato con Marisa Di Martino.

Della donna si sconosce quasi tutto: la professione, l’età, il luogo di nascita. Ciò che è noto è che nei 14 anni di matrimonio con Amadeus ha dato alla luce una figlia, Alice, nel 1997.

Sembra però che, all’inizio degli anni 2000, la coppia abbia iniziato a non andare più tanto d’accordo. Pian piano i coniugi si sono allontanati e nel 2007 è arrivato il divorzio. In ogni caso, Amadeus e Marisa di Martino pare che siano rimasti in buoni rapporti.

Sono infatti apparsi insieme nella foto che ritrae Alice con la corona d’alloro, appena laureata, sorridenti e orgogliosi dell’importante traguardo raggiunto dalla figlia.

Il secondo matrimonio di Amadeus

Non ancora ufficialmente divorziato, nel 2003 Amadeus si è avvicinato alla ballerina Giovanna Civitillo, con cui fa ancora coppia. I due infatti, nel 2009, hanno avuto un figlio: José Alberto. Al piccolo è stato dato il nome di José Mourinho, allenatore dell’Inter, squadra di cui Amadeus è grande tifoso.

Nello stesso anno la coppia è convolata a nozze, per poi rinnovare il giuramento nel 2019, in chiesa. Il conduttore vive con la famiglia a Milano.