Chi è Fiorello: moglie, figli, malattia, fratelli e sorelle

Chi è Fiorello? Il travolgente conduttore 61enne è uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi vent’anni. Artista poliedrico e maestro della tv di intrattenimento, sono tantissime le trasmissioni di successo legate al suo nome. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sulla malattia che lo ha colpito. Chi è sua moglie e i suoi figli? Ha fratelli e sorelle?

Chi è Fiorello, vita e carriera

Gioventù ed esordi

Rosario Fiorello è nato a Catania il 16 Maggio 1960.

È uno degli showman più vincenti della tv italiana e tra i personaggi televisivi più adorati dal pubblico. Comico, cantante, attore, cabarettista: Fiorello si è cimentato nei ruoli più diversi nel corso della sua lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Anche da giovane si è dimostrato poliedrico. Prima di sfondare, ha fatto i mestieri più disparati: dal venditore di lattuga con tanto di Ape 50, al garzone del barbiere e persino il centralinista delle pompe funebri.

Dopo tanta gavetta, comincia a farsi le ossa nei villaggi turistici, facendo piccoli spettacoli comici e imitazioni. Nel 1986, fa un provino per Fantastico, ma viene bocciato da Pippo Baudo in persona: “Sei bravo, ma sei lungo. Potresti presentare Fantastico, ma qui di presentatore ci sono già io“. Lo storico conduttore RAI raccontò il provino in un’intervista con Maurizio Costanzo: “Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti.

Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: “Sei bravo ma Fantastico lo devo fare io no tu”. E lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca“.

Da Radio Deejay al successo

In seguito, Fiorello approda a Radio Deejay, dove le sue imitazioni conquistano il pubblico. È lavorando in radio che conosce la sua spalla storica, Marco Baldini. È l’inizio della sua lunga ascesa anche in televisione.

Fa il suo esordio sul piccolo schermo nel varietà musicale estivo Una rotonda sul mare, accanto a Mara Venier. Ottiene il suo primo successo conducendo Karaoke, che dopo un inizio in sordina ottiene il 25% di share. Lavora come conduttore, doppiatore, e partecipa persino a Sanremo nel 1995, con Finalmente tu. Nel corso della sua carriera presenta svariati eventi e trasmissioni di successo. Da Stasera Pago io, varietà della sua definitiva affermazione, al Festivalbar, passando per Viva Radio 2 e il Fiorello Show.

Ha un successo clamoroso anche a teatro, con una serie di spettacoli di successo tra cui si ricorda il Fiorello Show, Buon Varietà e L’ora del Rosario. Non ha inoltre mai abbandonato la carriera musicale, con ben 11 album in studio incisi dal 1991 al 2004. Nel 2019 canta con Danti e Fabio Rovazzi nel singolo Se stai zitto fai un figurone.

La sua fortunata carriera gli vale tantissimi riconoscimenti, tra cui il Telegatto per il Personaggio maschile dell’anno nel 1994, 2001 e 2002, per il Personaggio dell’anno nel 2007 e quello per il Miglior personaggio del decennio per il periodo 2010-2019.

Condurrà l’edizione 2022 del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021.

Vita privata: moglie e figli

In passato Rosario Fiorello è stato legato sentimentalmente alle conduttrici Luana Colussi e Anna Falchi. Sua moglie è Susanna Biondo, che ha conosciuto nel 1996. Fiorello ha parlato di lei a Vanity Fair: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna.

Ha un carattere forte, sa dire le parole giuste al momento giusto”. È laureata in Economia e Commercio ed è la sorella di Marjorie Biondo, cantautrice e doppiatrice soprattutto in ruoli cantati. Anche Susanna lavora nel doppiaggio, nel campo della post-produzione. La coppia si sposa nel 2003 e ha una figlia nel 2006, Angelica. Susanna ha anche un’altra figlia più grande, Olivia, nata nel 1994 dal suo precedente matrimonio con Edoardo Testa. Fiorello la ama da impazzire e la considera la sua prima figlia. In un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: ““Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono. Anche la piccola”.

Beppe, Anna e Catena, fratello e sorelle di Fiorello

Fiorello è il primo di quattro fratelli. Ha un fratello e due sorelle minori: Anna, che fa la negoziante, e Beppe e Catena, che lavorano invece nel mondo dello spettacolo. Beppe Fiorello è un attore, produttore e sceneggiatore affermato, con una lunga carriera nel cinema e nella televisione. Catena Fiorello è invece un’autrice televisiva e scrittrice.

La malattia di Fiorello: la cocaina e il tumore

Nel corso della sua vita Fiorello ha affrontato molti ostacoli. Il primo è stato il suo duro periodo in cui ha fatto uso di cocaina, a metà degli anni ’90. Si è confessato nel 2004, in un’intervista a Vanity Fair: “Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo. Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Tanti la prendono, tantissimi“. Dopo anni di sofferenza, è riuscito a disintossicarsi grazie a suo padre: “Non potevo tradirlo, uno che si batteva contro il traffico di droga”.

Nel 2015 il conduttore ha attraversato un altro periodo delicatissimo, a causa di un tumore alla pelle. Lo ha raccontato scherzosamente, invitando i suoi fan a fare attenzione e a non sottovalutare l’importanza della prevenzione: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così le mutande e ho tirato fuori la ‘belva”. Proprio nelle parti intime, il medico individuò ben sette nei da operare. Tutto si è risolto dopo l’intervento, nonostante alcuni…contrattempi: “I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo”.