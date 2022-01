Sanremo 2022? Ecco i vincitori: nomi e canzoni

Mancano pochi giorni all’inizio del 72° Festival della Canzone Italiana, ma cosa dicono i bookmaker inglesi? Chi saranno i vincitori di Sanremo 2022?

Sanremo 2022 vincitori: le previsioni

Secondo Stanleybet in testa al momento ci sono due personalità che in passato hanno già vinto il Festival di Sanremo: Elisa (che canterà la canzone “O forse sei tu”) e Mahmood in gara con Blanco col brano “Brividi” (dati in testa a 4.50).

Data terza la cantante Emma, che con “Ogni volta è così” è quotata a 8.00. A 9.00 troviamo invece La Rappresentate di Lista con “Ciao ciao” mentre Sangiovanni con “Farfalle” è in quinta posizione a 10.00.

Sanremo 2022, chi sono i meno quotati

Per quanto riguarda l’ultimo classificato si presuppone possa essere Iva Zanicchi, che torna al Festival dopo 13 anni dall’ultima partecipazione. Segue Giusy Ferreri con “Miele”, fanalino di coda a 4.75.

Chiudono Ana Mena (in gara con “Duecentomila ore”) e la coppia Highsnob e Hu (con “Abbi cura di te”), entrambi dati a 5.00.

Premio Critica

Per quanto invece riguarda il prestigioso Premio della Critica, per Stanleybet.it i due favoriti sono Massimo Ranieri, con il pezzo “Lettera di là dal mare”, e Giovanni Truppi, con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, entrambi quotati a 3.00.